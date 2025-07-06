Никита Гребенкин: «НХЛ – лучшая лига мира. Каждое звено – звери! Идут в форчек, закидывают шайбу и бегут, все навалом. В России любят играть через пас»

Никита Гребенкин сравнил стиль хоккея в НХЛ и КХЛ.

– У вас были матчи в НХЛ. Против кого сложнее всего играть? Кто удивил?

– НХЛ – лучшая лига мира. Каждое звено – звери! Люди в России не совсем понимают, что там, но реально люди физически сильнее.

У нас хороший хоккей и лига, но там все чуть быстрее, техничнее, жестче. Совсем другой хоккей, который нельзя сравнивать.

В НХЛ больше все идут в форчек, закидывают шайбу и бегут. У нас в России любят играть через пас. Это мой хоккей, я его люблю.

Мы разыгрываем комбинации, хотим играть красиво. В НХЛ все идет навалом. Мне больше нравится, как играют «Металлург» или «Северсталь».

– Сложно было перестраиваться с комбинационного хоккея на совсем другой стиль?

– Конечно.Первый месяц я вообще поражался, но потом начал добавлять в этих компонентах.

Мне показывали, как нужно играть правильно. Это хороший опыт, – сказал нападающий Никита Гребенкин , который был обменян в «Филадельфию» из «Торонто » по ходу прошлого сезона.