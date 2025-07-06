Милано готовится к тренировочному лагерю «Вашингтона». Форвард сыграл лишь три матча из-за травмы в прошлом сезоне

Сонни Милано готовится к участию в тренировочном лагере «Вашингтона».

Американский нападающий из-за травмы провел лишь три матча в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне.

«Я разговаривал с Сонни несколько недель назад. Он чувствует себя хорошо, готовится к тренировочному лагерю.

Он вернется к тренировкам немного раньше, чем обычно, и он воодушевлен. Сонни готов», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона » Крис Патрик .