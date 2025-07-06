Милано готовится к тренировочному лагерю «Вашингтона». Форвард сыграл лишь три матча из-за травмы в прошлом сезоне
Сонни Милано готовится к участию в тренировочном лагере «Вашингтона».
Американский нападающий из-за травмы провел лишь три матча в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне.
«Я разговаривал с Сонни несколько недель назад. Он чувствует себя хорошо, готовится к тренировочному лагерю.
Он вернется к тренировкам немного раньше, чем обычно, и он воодушевлен. Сонни готов», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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