В СКА может вернуться защитник «Динамо» Сергеев. Ларионов был агентом хоккеиста в прошлом («СЭ»)

Артем Сергеев может вернуться в СКА.

Петербургский клуб проявляет интерес к 32-летнему защитнику «Динамо », об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт хоккеиста с бело-голубыми рассчитан до 2027 года.

Отмечается, что главный тренер СКА Игорь Ларионов в прошлом был агентом Артема Сергеева .

Игрок уже выступал за СКА при Романе Ротенберге в сезоне-2023/24, но его договор был досрочно расторгнут после одного сезона.

В прошедшем сезоне Сергеев набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 15» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Кубка Гагарина защитник сыграл 17 игр и отметился 4 (2+2) баллами при полезности «плюс 6».