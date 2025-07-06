В СКА может вернуться защитник «Динамо» Сергеев. Ларионов был агентом хоккеиста в прошлом («СЭ»)
Артем Сергеев может вернуться в СКА.
Петербургский клуб проявляет интерес к 32-летнему защитнику «Динамо», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт хоккеиста с бело-голубыми рассчитан до 2027 года.
Отмечается, что главный тренер СКА Игорь Ларионов в прошлом был агентом Артема Сергеева.
Игрок уже выступал за СКА при Романе Ротенберге в сезоне-2023/24, но его договор был досрочно расторгнут после одного сезона.
В прошедшем сезоне Сергеев набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 15» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина защитник сыграл 17 игр и отметился 4 (2+2) баллами при полезности «плюс 6».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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