Кирилл Сафронов: «Локомотив» получил очень хорошего тренера в лице Хартли. Специалист высокого уровня, внимателен к деталям»

Кирилл Сафронов оценил назначение Боба Хартли тренером «Локомотива».

– Мне посчастливилось работать с Бобом Хартли в Атланте в 2002 году. В КХЛ он выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом».

Хартли – специалист очень высокого уровня. Он очень внимателен к деталям. У Хартли все под микроскопом. Он живет хоккеем, с утра до вечера на арене.

«Локомотив » получил очень хорошего тренера в лице Хартли. Клуб сохраняет свой состав и также будет бороться за самые высокие места.

Если возвращаться к предыдущему тренерскому штабу «Локомотива», то я помню, как Дмитрий Юшкевич был у меня тренером в «Сибири». Он тоже разбирал малейшие детали.

– Боб Хартли не работал три года. Это может сказаться на результате команды?

– Мастерство не пропьешь. Думаю, он все помнит и все знает. Сейчас быстро вернется в строй, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов .