Кравчук про Гаврикова в «Рейнджерс»: «Не удивлюсь, если сам захотел сменить клуб и вернуться на Восток. Там хоккей более техничный и менее силовой, чем на Западе»
Клуб из Нью-Йорка подписал 7-летний контракт с российским защитником со средней зарплатой 7 миллионов долларов в год.
– Как оцените трансферный рынок НХЛ?
– Тенденция очевидна – защитники ушли первыми. Тем самым подчеркнута их огромная роль.
Если говорить о наших защитниках, то немного удивило то, что «Лос-Анджелес» фактически отпустил на рынок Владислава Гаврикова.
Ему – 29 лет, возраст расцвета, но тем не менее он вышел на рынок, где взял семилетний контракт от «Рейнджерс».
– Как объясните политику «Лос-Анджелеса»?
– Ее можно понять только в тройке игрок – агент – генменеджер. Не удивлюсь, если сам Гавриков захотел сменить клуб и вернуться на Восток.
Все-таки там и хоккей более техничный и менее силовой, чем на Западе, и часовой пояс везде примерно одинаковый, и время в дороге значительно меньше, чем в той же Калифорнии, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.