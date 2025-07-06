Кравчук про Гаврикова в «Рейнджерс»: «Не удивлюсь, если сам захотел сменить клуб и вернуться на Восток. Там хоккей более техничный и менее силовой, чем на Западе»

Игорь Кравчук высказался о переходе Владислав Гаврикова в «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка подписал 7-летний контракт с российским защитником со средней зарплатой 7 миллионов долларов в год.

– Как оцените трансферный рынок НХЛ?

– Тенденция очевидна – защитники ушли первыми. Тем самым подчеркнута их огромная роль.

Если говорить о наших защитниках, то немного удивило то, что «Лос-Анджелес » фактически отпустил на рынок Владислава Гаврикова .

Ему – 29 лет, возраст расцвета, но тем не менее он вышел на рынок, где взял семилетний контракт от «Рейнджерс ».

– Как объясните политику «Лос-Анджелеса»?

– Ее можно понять только в тройке игрок – агент – генменеджер. Не удивлюсь, если сам Гавриков захотел сменить клуб и вернуться на Восток.

Все-таки там и хоккей более техничный и менее силовой, чем на Западе, и часовой пояс везде примерно одинаковый, и время в дороге значительно меньше, чем в той же Калифорнии, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .