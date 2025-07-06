«Ванкувер» предлагал Гранлунду 4-летний контракт с зарплатой около 6 млн долларов в год. Форвард выбрал 3 года и 7 млн в «Анахайме»

«Ванкувер» пытался подписать Микаэля Гранлунда.

Канадский клуб предлагал 33-летнему нападающему контракт на четыре года и с зарплатой около шести миллионов долларов за сезон.

Однако финский форвард решил подписать соглашение с «Анахаймом » на три года и с зарплатой семь миллионов долларов за сезон.

В минувшем сезоне Микаэль Гранлунд выступал за «Сан-Хосе» и «Даллас», провел 83 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 66 (22+44) очков – 3-й результат за сезон в карьере. В плей-офф на его счету 18 игр и 10 (5+5) баллов.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 5 млн долларов.