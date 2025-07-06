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  • Кирилл Сафронов о селекции СКА: «Пока это загадка. Нет подписаний, неясно, какой будет состав. Команда в любом случае обязана попадать в плей-офф и уже бороться дальше»
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Кирилл Сафронов о селекции СКА: «Пока это загадка. Нет подписаний, неясно, какой будет состав. Команда в любом случае обязана попадать в плей-офф и уже бороться дальше»

Кирилл Сафронов назвал загадочной селекцию СКА из-за отсутствия новых подписаний.

– Какой результат Игоря Ларионова в СКА будет считаться успехом?

– Сейчас сложно об этом сказать, потому что трансферной политики практически никакой не происходит. У СКА нет новых подписаний. Неясно, какой будет состав. От этого будет многое зависеть. Понятно, что Игорь Ларионов – тренер высокой квалификации. Он это доказал своей работой и в «Торпедо», и с молодежной сборной России.

Плюс к этому Ларионов – один из величайших наших игроков. Но ситуация с игроками по-прежнему неясная. Только сегодня тренерский штаб начали объявлять. Крайне сложно ответить на этот вопрос. Команда в любом случае обязана попадать в плей-офф и уже бороться дальше.   

– Не станет ли проблемой такая трансферная политика СКА? Уже скоро начало подготовки к сезону, но состав еще не укомплектован.

– Мы как болельщики не знаем, какие нюансы у игроков с действующими контрактами и кто планируется к приобретению. Мы ждем с нетерпением, когда команда начнет собираться в конце июля. Тогда начнутся какие-то товарищеские матчи, и будет видно, кто в команде. Пока это загадка. 

– Уход со «СКА арены» может сказаться на результате команды? Тогда было больше мест для болельщиков, что обеспечивало большую поддержку.

– Я так не думаю. Ледовый дворец за долгие годы стал настоящим домом для СКА. Там команде комфортно, плюс рядом находится комплекс «Хоккейный город», где для игроков есть и гостиница, и спортивные залы, и тренировочная арена.

Болельщики, которые ходили в Ледовый, продолжат его посещать. Там были аншлаги. Да, на «СКА Арене» нас тоже приучили, что и там бывает полный стадион. Но, я считаю, что клуб сейчас отталкивается от экономической целесообразности, – сказал бывший игрок СКА. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
СКА-Арена
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoКубок Гагарина
болельщики
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoКХЛ
logoКирилл Сафронов
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