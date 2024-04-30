Дадонов забросил 1-ю шайбу в этом плей-офф – в 4-м матче серии с «Вегасом». Он пробил Томпсона броском почти с нулевого угла

Теги Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Вегас Логан Томпсон Хоккей

Евгений Дадонов забросил 1-ю шайбу в этом плей-офф.

Форвард «Далласа» отличился в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:2, 2-2), пробив Логана Томпсона броском почти с нулевого угла.  

Гол стал для 35-летнего россиянина первым после полученной в феврале травмы, из-за которой он пропустил более 2 месяцев.

Дадонов вернулся в строй в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором суммарно набрал 23 (12+11) балла в 51 игре.

В текущем плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 4 матчах. 

Сегодня Евгений (13:52, 0:13 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и применил 1 силовой прием. 

2 комментария
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Здорово вышло. Даже сам Данонов навряд ли думал, что шайба залетит в раму.
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