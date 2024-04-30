Дадонов забросил 1-ю шайбу в этом плей-офф – в 4-м матче серии с «Вегасом». Он пробил Томпсона броском почти с нулевого угла

Евгений Дадонов забросил 1-ю шайбу в этом плей-офф.

Форвард « » отличился в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (4:2, 2-2), пробив броском почти с нулевого угла.

Гол стал для 35-летнего россиянина первым после полученной в феврале травмы, из-за которой он пропустил более 2 месяцев.

вернулся в строй в заключительном матче регулярного чемпионата , в котором суммарно набрал 23 (12+11) балла в 51 игре.

В текущем плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 4 матчах.

Сегодня Евгений (13:52, 0:13 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и применил 1 силовой прием.