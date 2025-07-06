Пашков о «Куньлуне» в Петербурге: «Надо находить аудиторию, иначе это будет насмешкой над КХЛ. Менеджеры СКА собрали бы аудиторию – правда, они теперь в «Динамо»
В следующем сезоне китайская команда будет играть на «СКА-Арене». Ранее клуб выступал в Мытищах.
– Что думаете о «Куньлуне»?
– Ничего. Думать должна КХЛ, у которой клуб, игравший в Подмосковье при пустых трибунах, переезжает на самую большую арену в Европе.
22-тысячник в Санкт-Петербурге – это вызов для китайского клуба.
Надо каким-то образом находить аудиторию, иначе это будет насмешкой над КХЛ.
– Это возможно – собрать в России зрителей на «Куньлунь»?
– Санкт-Петербург – не Москва, неизбалованный спортом город. Все знают, какие хоккейные праздники и – как следствие – аншлаги устраивались в последние годы на СКА.
Думаю, при такой постановке дела менеджеры СКА собрали бы приличную аудиторию даже на «Куньлуне».
Правда, теперь эти менеджеры в «Динамо». А китайскому клубу предстоит трудная борьба за зрителя. Не уверен, что успешная, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!