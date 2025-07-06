Артем Гончар из системы «Металлурга» хотел бы познакомиться с Роналду: «Очень сильный человек, который невероятно много работает. Спросил бы, как он придумал свое празднование»
Артем Гончар рассказал, что хотел бы познакомиться с Криштиану Роналду.
– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?
– Криштиану Роналду. Он очень сильный человек, который невероятно много работает.
Мне интересно услышать про его путь и узнать, откуда у него столько мотивации.
Еще спросил бы у Роналду, как он придумал свое празднование, – сказал 18-летний защитник системы «Металлурга» Артем Гончар.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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