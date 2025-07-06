Артем Гончар из системы «Металлурга» хотел бы познакомиться с Роналду: «Очень сильный человек, который невероятно много работает. Спросил бы, как он придумал свое празднование»

Артем Гончар рассказал, что хотел бы познакомиться с Криштиану Роналду.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?

– Криштиану Роналду . Он очень сильный человек, который невероятно много работает.

Мне интересно услышать про его путь и узнать, откуда у него столько мотивации.

Еще спросил бы у Роналду, как он придумал свое празднование, – сказал 18-летний защитник системы «Металлурга » Артем Гончар.