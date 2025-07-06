Яшкин расстался с женой после 12 лет совместной жизни: «В этой истории нет виноватых. Иногда так бывает – люди меняются и их пути расходятся»

Дмитрий Яшкин и его супруга Надия расстались после 12 лет совместной жизни.

Дмитрий и Надия познакомились в 2014 году. В 2015-м пара поженилась.

«Друзья, хочу поделиться личным. После 12 лет совместной жизни мы с Нади приняли решение расстаться. Я благодарен за годы, проведенные вместе.

В этой истории нет виноватых. Иногда так бывает – люди меняются и их пути расходятся. Это часть жизни.

Прошу с уважением отнестись к этому этапу, без сплетен, без оценок. Благодарен всем, кто рядом с пониманием и теплом», – сказал 32-летний нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин .