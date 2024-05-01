Ротенберг о Панарине: «В системе СКА Артемий смог развиваться. Он сам себя сделал, настоящий мужик. Надеемся, однажды он вернется в Россию»

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Роман Ротенберг выразил надежду, что Артемий Панарин однажды вернется в Россию.

– Стал ли Панарин гораздо сильнее, чем он был в СКА, где играл в легендарной тройке с Шипачевым и Дадоновым?

– Начну с того, что Артемий по жизни прошел через много сложностей. Мы знаем его историю. Я участвовал в его судьбе. В свое время помогал ему, как мог. В тот момент его, по сути, выбросили из хоккея. Вы помните ситуацию, когда он был в «Ак Барсе».

– Главный тренер Владимир Крикунов просто не ставил его в плей-офф.

– Потом Артемий перешел в СКА. Он был психологически абсолютно подавлен. Очень тяжело, когда у человека есть талант, но его не воспринимает система. Нам всем повезло – и СКА, и Панарину, что мы тогда смогли создать сильную команду. И в нашей системе Артемий смог развиваться.

Я видел, как он тренируется. Придумал даже свои упражнения. Прыгал на лестницу, чтобы у него была стартовая скорость. Он очень сильно окреп физически.

Случались в СКА и неудачи – например, плей-офф в 2014 году, когда после сочинской Олимпиады у нас проходила тренировка, и на ней разом травмировались Панарин и Евгений Кетов. Конечно же, тогда СКА был обречен, когда вылетели два ведущих игрока.

В том плей-офф у нас не все получилось. Но в следующем году мы завоевали Кубок Гагарина, собрав сильную команду и найдя сильного вратаря.

Мы видели, что Панарин выходит на новый уровень, прогрессирует. Мы в работе стараемся следовать двум критериям – результат и развитие хоккеистов. А в тот год все сработало: мы и чемпионами стали, и Панарин стал совершенно другим игроком.

Он сам себя сделал. Большой молодец. Хочу ему пожелать только удачи. Артемий – настоящий мужик, который в своей жизни прошел все. Сейчас у него счастливая семейная жизнь. Он играет в лучший хоккей в карьере. У него замечательный тесть (Олег Знарок – прим. Sports).

– Тесть вам не звонит из Нью-Йорка?

– Звонит, передает приветы. Мы на связи. Столько прошли вместе! Нужно в жизни такое ценить. И победы, и поражения у нас были со Знарком. Мы уже связаны навсегда.

Замечательная у них семья. Я участвовал в том чемпионате мира, когда Алиса познакомилась с Панариным. Все происходило на моих глазах. Это прекрасная история!

Надеемся, что Артемий однажды вернется в Россию, чтобы показать свой лучший хоккей для наших болельщиков, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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11 комментариев
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Не удивлюсь если он ляпнет, что "свечку держал"...
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А ещё Рома мог жить на Манхетене и с Деми Мур делиться секретами.
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Почему его интервью так много и постоянно? Уже лишний раз не захожу на ветку, чтобы не видеть это херабору…
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Хений
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Как бы наш хоккей жил без тебя, Ромашка!?
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Пора бы ему доверить Министерство обороны-25
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Ещё 20 лет Панарина в ска будет вспоминать
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Те Задорова США сломал, а Панарина нет? Хм...
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Роме нужно дать портфель специально созданного под него Министерства Системы. Пусть ходит там в одном лице с портфелем и надувает от важности щеки😂
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Оказывается всем помогал)) какой же добрый человек. Если бы не ромка, то никого бы щас не было. Скоро скажет же что Кросби ему писал , советы просил)
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Ответ Сергей Гирин
Пора бы ему доверить Министерство обороны-25
А лучше сразу на передовую! На самый горячий участок! Такой гений должен лично возглавить победоносное шествие наших войск!
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