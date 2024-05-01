Ротенберг об Овечкине: «Он был недоволен клюшками на старте сезона. Нашел старую, которой забивал в 2008-м, заново ее создал, мне прислал. Человек живет хоккеем»
Роман Ротенберг рассказал, как Александр Овечкин сделал себе клюшку.
– Если бы мы завтра ехали на чемпионат мира, вы бы взяли туда Александра Овечкина? Он набрал ноль очков в плей-офф.
– Хоккей – игра командная, и один в поле не воин. Надо смотреть не только на Овечкина, но и на весь «Вашингтон».
Саша – большой молодец, мы с ним постоянно общаемся. Я знаю даже, что он был недоволен клюшками, которыми играл на старте чемпионата. И сам создал свою клюшку.
То есть человек живет хоккеем. Вы представляете, что это – сделать свою клюшку? Это же высокотехнологичный продукт. Но он нашел какую-то свою старую клюшку, которой он забивал в 2008 году, набрав тогда рекордное количество очков. Эту клюшку заново создал, произвел ее.
Нашел, с кем это сделать. И гордится этим, звонит мне и рассказывает: «Вот, у меня есть такая клюшка. Хочешь попробовать?» – «Конечно!» И он мне их прислал, и я попробовал с ними выйти на лед.
– И как они?
– У меня же левый хват, а у него правый. Полноценно сыграть не получилось. Но эти клюшки высочайшего уровня.
И когда Овечкин после Матча звезд начал забивать – деталей бывает много, но каждая важна – это связано с тем, что он нашел свою клюшку. И его прорвало! – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
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Ну и кто тут тупее? Кто заказал груз или кто отправил?
Кто логистикой не занимался, просьба не минусовать.
Всё дело в шмали. Он постоянно с ней экспериментирует. Количественно и вероятно качественно