Ротенберг об Овечкине: «Он был недоволен клюшками на старте сезона. Нашел старую, которой забивал в 2008-м, заново ее создал, мне прислал. Человек живет хоккеем»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, как Александр Овечкин сделал себе клюшку.

– Если бы мы завтра ехали на чемпионат мира, вы бы взяли туда Александра Овечкина? Он набрал ноль очков в плей-офф.

– Хоккей – игра командная, и один в поле не воин. Надо смотреть не только на Овечкина, но и на весь «Вашингтон».

Саша – большой молодец, мы с ним постоянно общаемся. Я знаю даже, что он был недоволен клюшками, которыми играл на старте чемпионата. И сам создал свою клюшку.

То есть человек живет хоккеем. Вы представляете, что это – сделать свою клюшку? Это же высокотехнологичный продукт. Но он нашел какую-то свою старую клюшку, которой он забивал в 2008 году, набрав тогда рекордное количество очков. Эту клюшку заново создал, произвел ее.

Нашел, с кем это сделать. И гордится этим, звонит мне и рассказывает: «Вот, у меня есть такая клюшка. Хочешь попробовать?» – «Конечно!» И он мне их прислал, и я попробовал с ними выйти на лед.

– И как они?

– У меня же левый хват, а у него правый. Полноценно сыграть не получилось. Но эти клюшки высочайшего уровня.

И когда Овечкин после Матча звезд начал забивать – деталей бывает много, но каждая важна – это связано с тем, что он нашел свою клюшку. И его прорвало! – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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29 комментариев
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Похоже с каждым новым интервью у него кукуха уезжает.
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Дитя олимпиады 80
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Ответ Алексей Тор
Пора книгу писать , историй много скопилось за жизнь.
Йозе Марино и самолетный камень
Йозе Марино и тайная комната (с албанцами)
Йозе Марино и узник СКА
Йозе Марино и Кубок Гагарина
Йозе Марино и Орден Путина
Йозе Марино и Финн-полукровка
Йозе Марино и Дары Системы
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человек и пароход,внатуре
+9
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И эти клюшки я провез контрабандой в себе - тихо добавил Роман Ротенберг и скромно потупился.
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Ромка, тебе хоть средний хват дай - всё равно неполноценно будет.
+4
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"У меня же левый хват, а у него правый".
Ну и кто тут тупее? Кто заказал груз или кто отправил?
Кто логистикой не занимался, просьба не минусовать.
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+2
Пора книгу писать , историй много скопилось за жизнь.
+3
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Врет.
+3
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Единственная версия, стройно объясняющая эти мегалавины бессознательного бреда.
Всё дело в шмали. Он постоянно с ней экспериментирует. Количественно и вероятно качественно
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-1
+2
Ответ Anti S
Единственная версия, стройно объясняющая эти мегалавины бессознательного бреда. Всё дело в шмали. Он постоянно с ней экспериментирует. Количественно и вероятно качественно
Такими темпами СКА будет рекламировать йогурты
+1
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+1
Ответ Melnikov1968
Врет.
не врёт, аккурат перед пловом выслали
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Ответ Фанат Сан-Марино
Йозе Марино и самолетный камень Йозе Марино и тайная комната (с албанцами) Йозе Марино и узник СКА Йозе Марино и Кубок Гагарина Йозе Марино и Орден Путина Йозе Марино и Финн-полукровка Йозе Марино и Дары Системы
Красава , бро !
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Ответ e1ther - e1ther
человек и пароход,внатуре
молодые не поняли откуда цитата)
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Овечкин создал клюшку, Ротенберг целый вид спорта
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Ответ Andrewxyz
Похоже с каждым новым интервью у него кукуха уезжает.
И такие чепу"люди" у власти
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Ответ Anti S
молодые не поняли откуда цитата)
Маяковского отменили?)или хотя бы Матроскина?)
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Ответ e1ther - e1ther
Маяковского отменили?)или хотя бы Матроскина?)
Скорее забыли)))
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Почему Ромашки НАСТОЛЬКО много на спортсе? полное забвение - лучшее лекарство от него...
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смех смехом, но когда псих, причем в запущенной стадии на свободе. и почему это не интересует соответствующие органы
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А зачем просил тогда прислать клюшки, если хват все равно другой?
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