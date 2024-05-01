Ротенберг об Овечкине: «Он был недоволен клюшками на старте сезона. Нашел старую, которой забивал в 2008-м, заново ее создал, мне прислал. Человек живет хоккеем»

Роман Ротенберг рассказал, как Александр Овечкин сделал себе клюшку.

– Если бы мы завтра ехали на чемпионат мира, вы бы взяли туда ? Он набрал ноль очков в плей-офф.

– Хоккей – игра командная, и один в поле не воин. Надо смотреть не только на Овечкина, но и на весь « ».

Саша – большой молодец, мы с ним постоянно общаемся. Я знаю даже, что он был недоволен клюшками, которыми играл на старте чемпионата. И сам создал свою клюшку.

То есть человек живет хоккеем. Вы представляете, что это – сделать свою клюшку? Это же высокотехнологичный продукт. Но он нашел какую-то свою старую клюшку, которой он забивал в 2008 году, набрав тогда рекордное количество очков. Эту клюшку заново создал, произвел ее.

Нашел, с кем это сделать. И гордится этим, звонит мне и рассказывает: «Вот, у меня есть такая клюшка. Хочешь попробовать?» – «Конечно!» И он мне их прислал, и я попробовал с ними выйти на лед.

– И как они?

– У меня же левый хват, а у него правый. Полноценно сыграть не получилось. Но эти клюшки высочайшего уровня.

И когда Овечкин после Матча звезд начал забивать – деталей бывает много, но каждая важна – это связано с тем, что он нашел свою клюшку. И его прорвало! – заявил главный тренер и сборной «России 25» .