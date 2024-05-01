«Каролина» подписала контракт новичка с 19-летним вратарем Хажеевым на 3 года

«Каролина» подписала контракт новичка с Русланом Хажеевым.

Срок соглашения с 19-летним вратарем рассчитан на 3 года.

Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год, на уровне АХЛ – 82,5 тысяч долларов. Сделка также включает подписные бонусы на сумму 210 тысяч долларов.

Прошлый сезон Хажеев провел в составе «Белых Медведей» в Olimpbet МХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата он одержал 16 побед при 92,7% отраженных бросков. Также в активе Хажеева одна игра в за « ».

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