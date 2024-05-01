«Каролина» подписала контракт новичка с 19-летним вратарем Хажеевым на 3 года

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«Каролина» подписала контракт новичка с Русланом Хажеевым.

Срок соглашения с 19-летним вратарем рассчитан на 3 года.

Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год, на уровне АХЛ – 82,5 тысяч долларов. Сделка также включает подписные бонусы на сумму 210 тысяч долларов.

Прошлый сезон Хажеев провел в составе «Белых Медведей» в Olimpbet МХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата он одержал 16 побед при 92,7% отраженных бросков. Также в активе Хажеева одна игра в ВХЛ за «Челмет».

«Каролина» выбрала игрока на драфте НХЛ-2023 под 158-м номером.

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6 комментариев
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Уже 6 игрок из России на контракте у Каролины, и это при ещё десятке проспектов в КХЛ
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Конечно,удачи,но всегда не понимал такие отъезды? Очевидно,в лучшем случае АХЛ, и не факт,что при возвращении, получиться сразу зайти в КХЛ
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Ответ Фёдор Кузнецов
Про Романова так же думали, а он успел и в НХЛ зайти, и может закрепиться там
Он только два матча за Сан-Хосе провёл в конце регулярки,а команда шла за высоким пиком на драфте,т.е. была на дне. Посмотрим,какой будет следующий сезон-безусловно,хорошо,если он будет привлекаться о снову на постоянной основе 👌
+2
0
+2
Ответ Иван Буренков
Конечно,удачи,но всегда не понимал такие отъезды? Очевидно,в лучшем случае АХЛ, и не факт,что при возвращении, получиться сразу зайти в КХЛ
Про Романова так же думали, а он успел и в НХЛ зайти, и может закрепиться там
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Хажеев челябинец, получается. Кузе земелю выписали :-)

Шутка!
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Ответ Иван Буренков
Он только два матча за Сан-Хосе провёл в конце регулярки,а команда шла за высоким пиком на драфте,т.е. была на дне. Посмотрим,какой будет следующий сезон-безусловно,хорошо,если он будет привлекаться о снову на постоянной основе 👌
За эти 2 матча он себя хорошо показал, и может сыграть 15-20 игр в следующем сезоне, другой вопрос, что Сан-Хосе не Каролина, и пробиться Хажееву будет сложней, но Руслан молод, время ещё будет
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