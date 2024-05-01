Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян (31), обогнав Ларионова

Теги рейтинги Каролина Кубок Стэнли Павел Дацюк Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Павел Буре Александр Могильный Евгений Кузнецов Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Евгений Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян (31).

«Каролина» прошла «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1, 6:3 в пятом матче). 

На 14-й минуте форвард «Харрикейнс» реализовал штрафной бросок в замедленном стиле. 

На счету россиянина 71 (31+40) очко в 92 играх в плей-офф за карьеру. 

Он вышел на чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли, обогнав Игоря Ларионова (30 шайб в 150 играх).

В топ-10 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 151), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 147), Сергей Федоров (52 в 183), Владимир Тарасенко («Флорида», 45 в 102), Алексей Ковалев (45 в 123), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124) и Павел Буре (35 в 64).

1 комментарий
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А сколько сомневающихся было в Кузе.
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