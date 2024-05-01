Куинн Хьюз, Макар и Йоси – финалисты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ

НХЛ объявила окончательный список претендентов на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате.

В число финалистов включены Куинн Хьюз («Ванкувер»), Роман Йоси («Нэшвилл») и Кэйл Макар («Колорадо»).

Они набрали больше всех голосов по итогам голосования, в котором участвовали члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Хьюз в минувшем регулярном чемпионате набрал 92 (17+75) очка в 82 играх при показателе полезности «плюс 38».

Йоси отметился 85 (23+62) баллами в 82 матчах при полезности «плюс 12». Он уже выигрывал «Норрис Трофи» в сезоне-2019/20.

Макар набрал 90 (21+69) очков в 77 играх при полезности «плюс 15». Он выигрывал «Норрис Трофи» в сезоне-2021/22.