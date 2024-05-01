Куинн Хьюз, Макар и Йоси – финалисты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ

Теги рейтинги Нэшвилл Ванкувер Колорадо НХЛ Роман Йоси Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

НХЛ объявила окончательный список претендентов на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате.

В число финалистов включены Куинн Хьюз («Ванкувер»), Роман Йоси («Нэшвилл») и Кэйл Макар («Колорадо»).

Они набрали больше всех голосов по итогам голосования, в котором участвовали члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Хьюз в минувшем регулярном чемпионате набрал 92 (17+75) очка в 82 играх при показателе полезности «плюс 38».

Йоси отметился 85 (23+62) баллами в 82 матчах при полезности «плюс 12». Он уже выигрывал «Норрис Трофи» в сезоне-2019/20.

Макар набрал 90 (21+69) очков в 77 играх при полезности «плюс 15». Он выигрывал «Норрис Трофи» в сезоне-2021/22.

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11 комментариев
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Форслинг поржал
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+7
Ответ Xell
А я за Макара. Он взял КС и может еще 1взять)
Так пофигу на КС. Это же за регулярку награда.
+3
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+3
Ну тут Хьюз. А вообще тут трёх номинантов мало. Хотя бы пятерых добавить: Добсон там, Бушар. Если уж только атакующих берут
+2
0
+2
Хьюз заберет
+1
-1
0
Хьюз. Он всегда был суперским атакующим защитником. Теперь ещё и команда подтянулась до его уровня, поэтому он.
+1
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А я за Макара. Он взял КС и может еще 1взять)
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Хьюз, и очей больше всех и плюс/минус в два раза больше чем у конкурентов.
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Норриса — Хьюзу!
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А кому отдать, если учитывать и оборону и атаку? Есть тут спецы по оборонительным функциям?
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Ответ smiakishev
Форслинг поржал
В юношеской Лиге Квебека есть приз оборонительному защитнику, а в НХЛ не доросли. Скотт Стивенс должен умереть, что ли?
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Ответ Диандерталец
Так пофигу на КС. Это же за регулярку награда.
Он свой потенциал реализовывает. Я об этом.
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