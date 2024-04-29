Макар о Ничушкине: «Словно паровоз в нападении. Неважно, перед воротами или в углах – он великолепен»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Валерий Ничушкин Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар поделился мнением об игре Валерия Ничушкина в плей-офф.

29-летний россиянин сделал хет-трик в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (5:1, 3-1).

Всего на счету форварда шесть голов в четырех матчах плей-офф.

«Он был великолепен. Очевидно, что Ничушкин сейчас как паровоз в нападении, и неважно, где он находится – перед воротами или в углах.

Мы, как защитники, хотим поощрять парней, которые идут на пятачок, поэтому стараемся доставлять им шайбу, чтобы они завершали розыгрыш.

Вся тройка играет здорово, и мы хотим вознаградить их», – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.

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7 комментариев
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Ответ Bzz Pvz
Квин Хьюз даже близко с Макаром не стоит. Макар - лучший защитник всей истории НХЛ. Слишком много импакта, слишком.
Орр и Коффи, Линдстром или Бурк такие Что?!!:)))
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+2
Причем трезвый паровоз))
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+1
Квин Хьюз даже близко с Макаром не стоит. Макар - лучший защитник всей истории НХЛ. Слишком много импакта, слишком.
+2
-1
+1
Ответ Bzz Pvz
Квин Хьюз даже близко с Макаром не стоит. Макар - лучший защитник всей истории НХЛ. Слишком много импакта, слишком.
А что такое "всей истории НХЛ"? Если это то, о чём я думаю, то звучит неоправданно громко)))
Пока он даже не в ТОП-10...более того, лучший ли он в лиге прямо сейчас - этот вопрос ещё не закрыт)
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Chu chu Train!!!
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Плей-офф время Биг Вэла
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Ответ VintDV
Орр и Коффи, Линдстром или Бурк такие Что?!!:)))
Скотт Стивенс)
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