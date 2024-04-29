Макар о Ничушкине: «Словно паровоз в нападении. Неважно, перед воротами или в углах – он великолепен»
Кэйл Макар поделился мнением об игре Валерия Ничушкина в плей-офф.
29-летний россиянин сделал хет-трик в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (5:1, 3-1).
Всего на счету форварда шесть голов в четырех матчах плей-офф.
«Он был великолепен. Очевидно, что Ничушкин сейчас как паровоз в нападении, и неважно, где он находится – перед воротами или в углах.
Мы, как защитники, хотим поощрять парней, которые идут на пятачок, поэтому стараемся доставлять им шайбу, чтобы они завершали розыгрыш.
Вся тройка играет здорово, и мы хотим вознаградить их», – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.
Пока он даже не в ТОП-10...более того, лучший ли он в лиге прямо сейчас - этот вопрос ещё не закрыт)