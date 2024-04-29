Макар о Ничушкине: «Словно паровоз в нападении. Неважно, перед воротами или в углах – он великолепен»

Кэйл Макар поделился мнением об игре Валерия Ничушкина в плей-офф.

29-летний россиянин сделал хет-трик в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (5:1, 3-1).

Всего на счету форварда шесть голов в четырех матчах плей-офф.

«Он был великолепен. Очевидно, что Ничушкин сейчас как паровоз в нападении, и неважно, где он находится – перед воротами или в углах.

Мы, как защитники, хотим поощрять парней, которые идут на пятачок, поэтому стараемся доставлять им шайбу, чтобы они завершали розыгрыш.

Вся тройка играет здорово, и мы хотим вознаградить их», – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.