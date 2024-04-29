Макар набрал 8 очков в 4 играх на старте плей-офф НХЛ. В 2022 году у него было 10, 2 сезона с 8+ среди защитников – еще только у Орра
Кэйл Макар набрал 8 очков в 4 играх на старте плей-офф НХЛ.
Защитник «Колорадо» набрал 2 (1+1) очка в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (5:1, 3-1).
В текущем плей-офф на его счету стало 8 (2+6) очков в 4 играх. В 2022 году канадец набрал 10 (3+7) баллов на аналогичном отрезке.
Ранее в истории НХЛ только один защитник дважды набирал 8+ очков в 4 матчах на старте плей-офф – это был Бобби Орр (1971 год – 9 очков, 5+4; 1972 год – 8 очков, 1+7).