Макар набрал 8 очков в 4 играх на старте плей-офф НХЛ. В 2022 году у него было 10, 2 сезона с 8+ среди защитников – еще только у Орра

Кэйл Макар набрал 8 очков в 4 играх на старте плей-офф НХЛ.

Защитник « » набрал 2 (1+1) очка в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (5:1, 3-1).

В текущем плей-офф на его счету стало 8 (2+6) очков в 4 играх. В 2022 году канадец набрал 10 (3+7) баллов на аналогичном отрезке.

Ранее в истории только один защитник дважды набирал 8+ очков в 4 матчах на старте плей-офф – это был (1971 год – 9 очков, 5+4; 1972 год – 8 очков, 1+7).