Макар набрал 8 очков в 4 играх на старте плей-офф НХЛ. В 2022 году у него было 10, 2 сезона с 8+ среди защитников – еще только у Орра

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Бобби Орр Виннипег Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар набрал 8 очков в 4 играх на старте плей-офф НХЛ.

Защитник «Колорадо» набрал 2 (1+1) очка в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (5:1, 3-1). 

В текущем плей-офф на его счету стало 8 (2+6) очков в 4 играх. В 2022 году канадец набрал 10 (3+7) баллов на аналогичном отрезке.

Ранее в истории НХЛ только один защитник дважды набирал 8+ очков в 4 матчах на старте плей-офф – это был Бобби Орр (1971 год – 9 очков, 5+4; 1972 год – 8 очков, 1+7). 

2 комментария
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Кстати, там сами Колорадо установили рекорд франшизы по первым трём матчам ПО.
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