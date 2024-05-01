Медведев о составе СКА: «Не будет обновления больше чем наполовину – точечные усиления во всех линиях, помимо Григоренко и Плотникова»

Александр Медведев высказался о планах усилить СКА в межсезонье.

Команда из Санкт-Петербурга вылетела в четвертьфинале Кубка Гагарина, проиграв в серии «Автомобилисту» со счетом 1-4. Впервые за 10 лет СКА не прошел дальше второго раунда плей-офф.

Ранее Медведев подтвердил информацию о переходе двух форвардов из ЦСКА – Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

– Каких изменений стоит ждать в составе СКА в межсезонье?

– Не будет такого глубокого обновления, какое было в прошлом году. Помимо переходов Григоренко и Плотникова, будут точечные усиления во всех линиях.

Не будет обновления больше чем наполовину, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.