Медведев о составе СКА: «Не будет обновления больше чем наполовину – точечные усиления во всех линиях, помимо Григоренко и Плотникова»

Теги СКА возможные переходы Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Михаил Григоренко Чемпионат.com Хоккей

Александр Медведев высказался о планах усилить СКА в межсезонье.

Команда из Санкт-Петербурга вылетела в четвертьфинале Кубка Гагарина, проиграв в серии «Автомобилисту» со счетом 1-4. Впервые за 10 лет СКА не прошел дальше второго раунда плей-офф.

Ранее Медведев подтвердил информацию о переходе двух форвардов из ЦСКА – Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

– Каких изменений стоит ждать в составе СКА в межсезонье?

– Не будет такого глубокого обновления, какое было в прошлом году. Помимо переходов Григоренко и Плотникова, будут точечные усиления во всех линиях.

Не будет обновления больше чем наполовину, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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12 комментариев
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ахах) точечное усиление не больше, чем наполовину)
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Наполовину?Это точечно?
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Ответ BVB Ultras
На сколько урежут зарплату Никишину на этот раз?
Никишин теперь будет сам платить за то, что бы играть под руководством грандмастера
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Медведев против самого Романа пошёл этим заявлением
+1
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"Не будет обновления больше чем наполовину"

Т.е. наполовину это норм? Реально они там связь с реальностью потеряли.
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Но будут кардинальные изменения в судейской линии...
+1
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На сколько урежут зарплату Никишину на этот раз?
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Точечно обкрадут пол лиги и точечно поместят в клубы фармы тех кого заберут в дедлайн - классический цирк колбасного изделия
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У вас СКА-1946 кубок взял-дорогу молодым!
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В межсезонье наполовину, потом по ходу сезона на вторую половину
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И всё это - лишь бы не делать точечное усиление на тренерской скамейке.
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Ответ shafigullin.manufacture
ахах) точечное усиление не больше, чем наполовину)
Албанская мера усиления. Гений епта .
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