Бобровский после 4-1 с «Тампой»: «Мы усердно работаем над системой, все придерживаются ее. Это особенная группа парней»
Сергей Бобровский высказался после победы в серии с «Тампой» (4-1).
Вратарь «Пантерс» отразил 31 из 32 бросков в 5-м матче с «Лайтнинг» (6:1).
«Каждая серия отличается от других. Это особенная группа парней.
Мы усердно работаем над системой, и все придерживаются ее. Мы очень близки, действительно любим друг друга», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
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