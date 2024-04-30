Бобровский после 4-1 с «Тампой»: «Мы усердно работаем над системой, все придерживаются ее. Это особенная группа парней»

Сергей Бобровский высказался после победы в серии с «Тампой» (4-1).

Вратарь «Пантерс» отразил 31 из 32 бросков в 5-м матче с «Лайтнинг» (6:1).

«Каждая серия отличается от других. Это особенная группа парней.

Мы усердно работаем над системой, и все придерживаются ее. Мы очень близки, действительно любим друг друга», – сказал вратарь «Флориды» .

«Тампа» вылетела из плей-офф! В решающем матче ей отменили 2 гола