Бобровский после 4-1 с «Тампой»: «Мы усердно работаем над системой, все придерживаются ее. Это особенная группа парней»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался после победы в серии с «Тампой» (4-1).

Вратарь «Пантерс» отразил 31 из 32 бросков в 5-м матче с «Лайтнинг» (6:1). 

«Каждая серия отличается от других. Это особенная группа парней.

Мы усердно работаем над системой, и все придерживаются ее. Мы очень близки, действительно любим друг друга», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

«Тампа» вылетела из плей-офф! В решающем матче ей отменили 2 гола

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