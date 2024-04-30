Купер о незасчитанном голе «Тампы»: «Отдаю должное их вратарю. Бобровский сделал все правильно. Он обманул судей»

Джон Купер высказался о незасчитанном голе «Тампы» в матче с «Флоридой».

В конце второго периода защитник «Тампы» поразил ворота «Пантерс» дальним броском. Судьи в игре сразу же не засчитали гол, усмотрев помеху Сергею Бобровскому в действиях .

После видеопросмотра, запрошенного « », первоначальное решение осталось в силе.

« » выиграла матч со счетом 6:1. «Лайтнинг» вылетели из плей-офф, проиграв серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.

«Отдаю должное их вратарю. Он полностью обыграл момент. Не видел шайбу, дернулся, и, может, там был максимум случайный контакт. Но после этого мы должны были оспорить это, потому что они [судьи] видели реакцию вратаря.

Боб сделал все правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны были запросить видеопросмотр», – сказал главный тренер «Тампы» .

Судьи не засчитали 2 гола «Тампы» в 5-м матче серии с «Флоридой» – при 0:0 и 1:2. В обоих случаях – из-за помехи вратарю