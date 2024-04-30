Купер о незасчитанном голе «Тампы»: «Отдаю должное их вратарю. Бобровский сделал все правильно. Он обманул судей»
Джон Купер высказался о незасчитанном голе «Тампы» в матче с «Флоридой».
В конце второго периода защитник «Тампы» Михаил Сергачев поразил ворота «Пантерс» дальним броском. Судьи в игре сразу же не засчитали гол, усмотрев помеху Сергею Бобровскому в действиях Энтони Сирелли.
После видеопросмотра, запрошенного «Тампой», первоначальное решение осталось в силе.
«Флорида» выиграла матч со счетом 6:1. «Лайтнинг» вылетели из плей-офф, проиграв серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.
«Отдаю должное их вратарю. Он полностью обыграл момент. Не видел шайбу, дернулся, и, может, там был максимум случайный контакт. Но после этого мы должны были оспорить это, потому что они [судьи] видели реакцию вратаря.
Боб сделал все правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны были запросить видеопросмотр», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Судьи не засчитали 2 гола «Тампы» в 5-м матче серии с «Флоридой» – при 0:0 и 1:2. В обоих случаях – из-за помехи вратарю
То, что Боб в том моменте грамотно (на опыте) приукрасил - это очевидно. Об этом Купер и сказал.
Но разве кто-то поставил под сомнение тот факт, что "Пантерз" просто были сильнее?
Тампа проиграла по делу, а не потому что там что-то не зачитали !
Болельщиков Флориды с, победой желаю КС вам в этом году !!)