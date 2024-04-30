Купер о незасчитанном голе «Тампы»: «Отдаю должное их вратарю. Бобровский сделал все правильно. Он обманул судей»

Теги судьи Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Джон Купер Михаил Сергачев Энтони Сирелли Хоккей

Джон Купер высказался о незасчитанном голе «Тампы» в матче с «Флоридой».

В конце второго периода защитник «Тампы» Михаил Сергачев поразил ворота «Пантерс» дальним броском. Судьи в игре сразу же не засчитали гол, усмотрев помеху Сергею Бобровскому в действиях Энтони Сирелли.

После видеопросмотра, запрошенного «Тампой», первоначальное решение осталось в силе.

«Флорида» выиграла матч со счетом 6:1. «Лайтнинг» вылетели из плей-офф, проиграв серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.

«Отдаю должное их вратарю. Он полностью обыграл момент. Не видел шайбу, дернулся, и, может, там был максимум случайный контакт. Но после этого мы должны были оспорить это, потому что они [судьи] видели реакцию вратаря.

Боб сделал все правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны были запросить видеопросмотр», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Судьи не засчитали 2 гола «Тампы» в 5-м матче серии с «Флоридой» – при 0:0 и 1:2. В обоих случаях – из-за помехи вратарю

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16 комментариев
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Ответ Алексей Курпас
Слишком большая разница в счете, чтобы воспринимать всерьез наезд на судей
На тот момент счёт был 2-1 в пользу Флориды и этот гол менял бы многое. И счёт не по игре, игра была равна.
+6
-2
+4
Ответ Максим Коваленко
Серьезно? Тампа проиграла по делу, а не потому что там что-то не зачитали ! Болельщиков Флориды с, победой желаю КС вам в этом году !!)
Где именно Купер говорит, что "Тампа" проиграла из-за этого незасчитанного гола?
То, что Боб в том моменте грамотно (на опыте) приукрасил - это очевидно. Об этом Купер и сказал.
Но разве кто-то поставил под сомнение тот факт, что "Пантерз" просто были сильнее?
+5
-2
+3
Ответ Фанат Ференцвароша
Купер на протяжении всей тренерской карьеры в Тампе обсуждает судейство, тем самым совершая на них психологическое давление. Бриндамор и Купер - лидеры всей НХЛ по нытью и давлению на судей
Никто не ноет про судей больше болельщиков Айлз на спортсе :)
+4
-1
+3
Ответ Esson
На тот момент счёт был 2-1 в пользу Флориды и этот гол менял бы многое. И счёт не по игре, игра была равна.
Ага во всей серии игра была равно только счет в серии почему-то 4-1)))
+2
0
+2
Мелочь, но приятно
+2
-1
+1
Серьезно?
Тампа проиграла по делу, а не потому что там что-то не зачитали !
Болельщиков Флориды с, победой желаю КС вам в этом году !!)
+8
-8
0
Талантливый кипер талантлив во всем)
0
0
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Купер ноет на судейство после поражения. Ахахаха)))
А зачем у вас такая аватарка не сложно ответить?
+1
-1
0
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