Судьи не засчитали 2 гола «Тампы» в 5-м матче серии с «Флоридой» – при 0:0 и 1:2. В обоих случаях – из-за помехи вратарю

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Энтони Дюклер Михаил Сергачев Энтони Сирелли Хоккей

Судьи не засчитали 2 гола «Тампы» в 5-м матче серии с «Флоридой» – при 0:0 и 1:2.

В первом периоде форвард «Лайтнинг» Энтони Сирелли поразил ворота Сергея Бобровского.

После видеопросмотра, запрошенного «Флоридой», гол не был засчитан из-за помехи вратарю со стороны Энтони Дюклера. 

В конце второго периода защитник «Тампы» Михаил Сергачев поразил ворота «Пантерс» дальним броском. 

Судьи в игре сразу же не засчитали гол, усмотрев помеху вратарю Сергею Бобровскому в действиях форварда Энтони Сирелли.

После видеопросмотра, запрошенного «Тампой», первоначальное решение осталось в силе. 

«Флорида» выиграла матч со счетом 6:1, серию первого раунда Кубка Стэнли – со счетом 4-1. 

1 комментарий
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они вытащили 4й матч, этого достаточно)
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