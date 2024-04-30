Судьи не засчитали 2 гола «Тампы» в 5-м матче серии с «Флоридой» – при 0:0 и 1:2. В обоих случаях – из-за помехи вратарю
Судьи не засчитали 2 гола «Тампы» в 5-м матче серии с «Флоридой» – при 0:0 и 1:2.
В первом периоде форвард «Лайтнинг» Энтони Сирелли поразил ворота Сергея Бобровского.
После видеопросмотра, запрошенного «Флоридой», гол не был засчитан из-за помехи вратарю со стороны Энтони Дюклера.
В конце второго периода защитник «Тампы» Михаил Сергачев поразил ворота «Пантерс» дальним броском.
Судьи в игре сразу же не засчитали гол, усмотрев помеху вратарю Сергею Бобровскому в действиях форварда Энтони Сирелли.
После видеопросмотра, запрошенного «Тампой», первоначальное решение осталось в силе.
«Флорида» выиграла матч со счетом 6:1, серию первого раунда Кубка Стэнли – со счетом 4-1.