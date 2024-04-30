Купер о незасчитанных голах «Тампы»: «Борьба перед воротами больше не разрешена? С таким же успехом мы могли бы надеть на вратарей юбки»

Джон Купер высказался о незасчитанных шайбах «Тампы» в матче с «Флоридой».

Судьи не засчитали 2 гола «Лайтнинг» в 5-м матче серии плей-офф при счете 0:0 и 1:2.

В первом периоде форвард «Тампы» Энтони Сирелли поразил ворота Сергея Бобровского. После видеопросмотра, запрошенного «Флоридой», гол не был засчитан из-за помехи вратарю со стороны Энтони Дюклера.

В конце второго периода защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев поразил ворота «Пантерс» дальним броском. Судьи в игре сразу же не засчитали гол, усмотрев помеху Бобровскому в действиях Сирелли.

« » выиграла матч со счетом 6:1. «Лайтнинг» вылетели из плей-офф, проиграв серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.

«Это явно поворотный момент в игре. Если кто-то будет говорить об этом матче, они будут говорить об отмененных голах.

В этой лиге голы имеют первостепенное значение. Все, что мы делаем, – это устанавливаем правила, позволяющие забивать больше голов. Каждый год кажется, что мы что-то меняем, чтобы забивать больше голов. Это здорово. Но есть определенные требования. Речь шла о том, что для того, чтобы отменить гол, он должен быть невероятно вопиющим. Таков стандарт», – сказал главный тренер « » .

Купер отметил, что судьи чрезмерно защищают вратарей во время борьбы перед воротами.

«Борьба перед воротами больше не разрешена? Это часть игры. Борьба, которая там ведется, – это как «тюремные правила» в плей-офф. Но для вратарей эти правила не работают? Тогда мы могли бы с таким же успехом надеть на них юбки, если уж на то пошло.

Они тоже должны бороться с трудностями. Там идет война. Я думаю, мы даем вратарям соскочить с крючка. А у них гораздо больше защитных щитков, чем у всех остальных», – сказал тренер.

Купер добавил, что не считает, что эти решения судей стоили «Лайтнинг» серии, но, по его мнению, они изменили ход игры.

«Это всего лишь мое мнение, я чувствую, что это было немного несправедливо. Как вы могли позволить этому случиться в плей-офф?» – сказал Купер.