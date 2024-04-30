Купер о незасчитанных голах «Тампы»: «Борьба перед воротами больше не разрешена? С таким же успехом мы могли бы надеть на вратарей юбки»
Джон Купер высказался о незасчитанных шайбах «Тампы» в матче с «Флоридой».
Судьи не засчитали 2 гола «Лайтнинг» в 5-м матче серии плей-офф при счете 0:0 и 1:2.
В первом периоде форвард «Тампы» Энтони Сирелли поразил ворота Сергея Бобровского. После видеопросмотра, запрошенного «Флоридой», гол не был засчитан из-за помехи вратарю со стороны Энтони Дюклера.
В конце второго периода защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев поразил ворота «Пантерс» дальним броском. Судьи в игре сразу же не засчитали гол, усмотрев помеху Бобровскому в действиях Сирелли.
«Флорида» выиграла матч со счетом 6:1. «Лайтнинг» вылетели из плей-офф, проиграв серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.
«Это явно поворотный момент в игре. Если кто-то будет говорить об этом матче, они будут говорить об отмененных голах.
В этой лиге голы имеют первостепенное значение. Все, что мы делаем, – это устанавливаем правила, позволяющие забивать больше голов. Каждый год кажется, что мы что-то меняем, чтобы забивать больше голов. Это здорово. Но есть определенные требования. Речь шла о том, что для того, чтобы отменить гол, он должен быть невероятно вопиющим. Таков стандарт», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Купер отметил, что судьи чрезмерно защищают вратарей во время борьбы перед воротами.
«Борьба перед воротами больше не разрешена? Это часть игры. Борьба, которая там ведется, – это как «тюремные правила» в плей-офф. Но для вратарей эти правила не работают? Тогда мы могли бы с таким же успехом надеть на них юбки, если уж на то пошло.
Они тоже должны бороться с трудностями. Там идет война. Я думаю, мы даем вратарям соскочить с крючка. А у них гораздо больше защитных щитков, чем у всех остальных», – сказал тренер.
Купер добавил, что не считает, что эти решения судей стоили «Лайтнинг» серии, но, по его мнению, они изменили ход игры.
«Это всего лишь мое мнение, я чувствую, что это было немного несправедливо. Как вы могли позволить этому случиться в плей-офф?» – сказал Купер.