Кокорев покинул пост главного тренера «Сочи»
«Сочи» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Кокорева.
«Тридцатого апреля истекает срок действия контракта главного тренера команды Дмитрия Кокорева. Специалист возглавил «Сочи» в январе 2023 года.
Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Дмитрия Александровича за высокий профессионализм и проделанную работу. Желаем успехов на тренерском пути!» – говорится в сообщении клуба.
«Сочи» также сообщил, что 30 апреля завершился срок действия контракта ассистента главного тренера Александра Гольца.
Тренер по физподготовке Николай Пронин покидает клуб по собственному желанию.
«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 10‑е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф.