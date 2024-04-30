Кокорев покинул пост главного тренера «Сочи»

«Сочи» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Кокорева.

«Тридцатого апреля истекает срок действия контракта главного тренера команды Дмитрия Кокорева. Специалист возглавил «Сочи» в январе 2023 года.

Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Дмитрия Александровича за высокий профессионализм и проделанную работу. Желаем успехов на тренерском пути!» – говорится в сообщении клуба.

« » также сообщил, что 30 апреля завершился срок действия контракта ассистента главного тренера .

Тренер по физподготовке покидает клуб по собственному желанию.

«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 10‑е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф.