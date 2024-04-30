Артур Тянулин: «Ротенберг – отличный молодой специалист, заряженный, хочет выигрывать в каждой игре»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Сочи Артур Тянулин сборная России U25 Хоккей

Артур Тянулин назвал Романа Ротенберга отличным специалистом.

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне.

– Тебя вызвали в сборную. Расскажи о своих ощущениях?

– Ощущения самые положительные. Находиться здесь – огромная честь.

– Какие ожидания от игр?

– Когда приезжаешь в главную команду страны – это только побеждать, выигрывать.

– Как работается под руководством Романа Ротенберга?

– Отлично. Отличный молодой специалист, заряженный, который хочет выигрывать в каждой игре. Так что одно удовольствие.

Самое главное – растешь, когда все хотят побеждать, хотят играть, бьются за свое место.

– Чувствуешь ли ты, что вызов в сборную – это как шанс пройти в СКА?

– Нет, не расцениваю. Расцениваю только как вызов в сборную.

Только как играть за сборную России, показывать себя, защищать нашу страну, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова форварда сборной «России 25» и «Сочи» Артура Тянулина.

3 комментария
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Это уже перебор.
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Как получается, что новостей про эту бездарность больше чем новостей, про тренеров, игравших в финале?
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Защищать страну? Гляну в инете может кто напал, а я проспал
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