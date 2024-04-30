Артур Тянулин: «Ротенберг – отличный молодой специалист, заряженный, хочет выигрывать в каждой игре»

Артур Тянулин назвал Романа Ротенберга отличным специалистом.

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне.

– Тебя вызвали в сборную. Расскажи о своих ощущениях?

– Ощущения самые положительные. Находиться здесь – огромная честь.

– Какие ожидания от игр?

– Когда приезжаешь в главную команду страны – это только побеждать, выигрывать.

– Как работается под руководством ?

– Отлично. Отличный молодой специалист, заряженный, который хочет выигрывать в каждой игре. Так что одно удовольствие.

Самое главное – растешь, когда все хотят побеждать, хотят играть, бьются за свое место.

– Чувствуешь ли ты, что вызов в сборную – это как шанс пройти в ?

– Нет, не расцениваю. Расцениваю только как вызов в сборную.

Только как играть за сборную России, показывать себя, защищать нашу страну, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова форварда сборной «России 25» и « » .