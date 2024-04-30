Артур Тянулин: «Ротенберг – отличный молодой специалист, заряженный, хочет выигрывать в каждой игре»
Артур Тянулин назвал Романа Ротенберга отличным специалистом.
Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне.
– Тебя вызвали в сборную. Расскажи о своих ощущениях?
– Ощущения самые положительные. Находиться здесь – огромная честь.
– Какие ожидания от игр?
– Когда приезжаешь в главную команду страны – это только побеждать, выигрывать.
– Как работается под руководством Романа Ротенберга?
– Отлично. Отличный молодой специалист, заряженный, который хочет выигрывать в каждой игре. Так что одно удовольствие.
Самое главное – растешь, когда все хотят побеждать, хотят играть, бьются за свое место.
– Чувствуешь ли ты, что вызов в сборную – это как шанс пройти в СКА?
– Нет, не расцениваю. Расцениваю только как вызов в сборную.
Только как играть за сборную России, показывать себя, защищать нашу страну, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова форварда сборной «России 25» и «Сочи» Артура Тянулина.