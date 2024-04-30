«Шеллефтео» впервые с 2014 года стал чемпионом Швеции, обыграв в финале «Регле» с 9-м посевом. В составе – Линдберг, Андреас Юнссон и Сандин Пелликка

«Шеллефтео» впервые с 2014 года стал чемпионом Швеции.

В финальной серии клуб обыграл « » (4-1, 2:0 в пятом матче). Титул стал для «Шеллефтео» 4-м в истории и первым за 10 лет (при этом в 2015, 2016, 2018 и 2023 году команда проигрывала в финале).

Примечательно, что в этом году до финала «Регле», попавший в плей-офф с 9-го места в регулярке, не потерпел ни одного поражения. Клуб выбил «Тимро» (8-й посев, 2-0), «Фэрьестад» (1-й посев, 4-0) и «Векше» (2-й посев, 4-0).

В составе « » есть игроки, известные по выступлениям в КХЛ и НХЛ. Это форварды (10 очков в 16 играх плей-офф, 1+9), (8 в 11, 5+3), Дилан Сайкура (9 в 13, 4+5), (5 в 13, 2+3), Мартиньш Дзиеркалс (3 в 16, 2+1).

Также за команду играл 19-летний защитник Аксель Сандин Пелликка (17-й номер драфта НХЛ-2023, «Детройт»). Он набрал 18 (10+8) очков в 39 играх в регулярке и 7 (2+5) – в 14 играх в плей-офф.