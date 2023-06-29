«Детройт» взял Сандина Пелликку под 17-м номером на драфте НХЛ. Клуб в 3-й раз за 4 года выбрал шведа в 1-м раунде

Теги Детройт НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции сборная Швеции U18 АИК Шеллефтео Лукас Рэймонд Симон Эдвинссон Аксель Сандин Пелликка Хоккей

«Детройт» взял защитника Акселя Сандина Пелликку под 17-м номером на драфте НХЛ.

Клуб в 3-й раз за 4 года взял игрока из Швеции в 1-м раунде.

В 2020 году «Ред Уингс» выбрали форварда Лукаса Рэймонда под общим 4-м номером, в 2021 году – защитника Симона Эдвинссона под 6-м. 

В этом году у клуба также был общий 9-й выбор, который был потрачен на канадского форварда Нэйта Дэниэлсона. 

18-летний Сандин Пелликка в минувшем сезоне провел 22 матча за «Шеллефтео» в чемпионате Швеции и набрал 5 (2+3) очков. Также в его активе 36 (16+20) баллов в 31 матче за молодежную команду клуба. 

Кроме того, игрок стал серебряным призером ЮЧМ в составе сборной Швеции U18, набрав 11 (2+9) очков в 7 играх турнира. 

2 комментария

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Аморалинни
Изя ищет нового Линдстрема
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Ярослав Чурствин
Но он под 4 номером в Швеции))
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