«Детройт» взял Сандина Пелликку под 17-м номером на драфте НХЛ. Клуб в 3-й раз за 4 года выбрал шведа в 1-м раунде

«Детройт» взял защитника Акселя Сандина Пелликку под 17-м номером на драфте НХЛ.

Клуб в 3-й раз за 4 года взял игрока из Швеции в 1-м раунде.

В 2020 году «Ред Уингс» выбрали форварда под общим 4-м номером, в 2021 году – защитника под 6-м.

В этом году у клуба также был общий 9-й выбор, который был потрачен на канадского форварда Нэйта Дэниэлсона.

18-летний Сандин Пелликка в минувшем сезоне провел 22 матча за « » в чемпионате Швеции и набрал 5 (2+3) очков. Также в его активе 36 (16+20) баллов в 31 матче за молодежную команду клуба.

Кроме того, игрок стал серебряным призером ЮЧМ в составе сборной Швеции U18, набрав 11 (2+9) очков в 7 играх турнира.