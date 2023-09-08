Экс-форвард «Чикаго» Сайкура перешел в «Шеллефтео». Игроком интересовался «Авангард»
Экс-форвард «Чикаго» Дилан Сайкура перешел в «Шеллефтео».
Контракт шведского клуба с 28-летним игроком рассчитан на один сезон.
Сайкура провел в общей сложности 58 матчей в НХЛ за «Чикаго», «Вегас» и «Анахайм», в которых набрал 17 (3+14) очков.
В АХЛ – 250 игр и 207 (93+114) баллов. В прошлом сезоне он поиграл за «Рокфорд» и «Сан-Диего» (69 игр, 44 очка, 18+26).
Сообщалось, что в прошлом году канадцем интересовался «Авангард».
«Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания. Клуб узнал, что форвард мог покинуть КХЛ в марте 2022-го
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