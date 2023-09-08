Экс-форвард «Чикаго» Сайкура перешел в «Шеллефтео». Игроком интересовался «Авангард»

Экс-форвард «Чикаго» Дилан Сайкура перешел в «Шеллефтео».

Контракт шведского клуба с 28-летним игроком рассчитан на один сезон.

Сайкура провел в общей сложности 58 матчей в НХЛ за « », «Вегас» и «Анахайм», в которых набрал 17 (3+14) очков.

В – 250 игр и 207 (93+114) баллов. В прошлом сезоне он поиграл за «Рокфорд» и «Сан-Диего» (69 игр, 44 очка, 18+26).

Сообщалось, что в прошлом году канадцем интересовался «Авангард».

«Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания. Клуб узнал, что форвард мог покинуть КХЛ в марте 2022-го