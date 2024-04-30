Тарасенко сделал передачу в 5-м матче серии с «Тампой». У форварда «Флориды» 1+2 в этом плей-офф

Владимир Тарасенко сделал передачу в 5-м матче серии с «Тампой».

Форвард «Флориды» начал атаку 3 в 2, завершившуюся голом Эвана Родригеса, в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (6:1, 4-1).

В активе россиянина 3 (1+2) очка в 5 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Тарасенко (10:25, 1:22 – в большинстве, «+1») остался без бросков в створ или мимо. У него 1 блок, 1 силовой прием и 1 потеря.