Сергачев завершил 5-й матч серии с «Флоридой» с «минус 3». У него 2 броска, 2 блока и 1 хит за 18:23
Михаил Сергачев завершил 5-й матч серии с «Флоридой» с «минус 3».
«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче).
Защитник «Лайтнинг» провел свой 2-й матч после травмы, из-за которой пропустил более 2 месяцев.
В феврале россиянин выбыл с переломами левой большеберцовой и малоберцовой костей.
Сегодня Сергачев (18:23, 1:29 – в большинстве, 2:16 – в меньшинстве, «минус 3» – худший показатель в команде наряду с Ником Полом и Энтони Сирелли) нанес 2 броска в створ и 2 мимо, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
В конце второго периода гол россиянина после дальнего броска не был засчитан из-за помехи вратарю.