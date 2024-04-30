Сергачев завершил 5-й матч серии с «Флоридой» с «минус 3». У него 2 броска, 2 блока и 1 хит за 18:23

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев завершил 5-й матч серии с «Флоридой» с «минус 3».

«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче).

Защитник «Лайтнинг» провел свой 2-й матч после травмы, из-за которой пропустил более 2 месяцев.

В феврале россиянин выбыл с переломами левой большеберцовой и малоберцовой костей.

Сегодня Сергачев (18:23, 1:29 – в большинстве, 2:16 – в меньшинстве, «минус 3» – худший показатель в команде наряду с Ником Полом и Энтони Сирелли) нанес 2 броска в створ и 2 мимо, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

В конце второго периода гол россиянина после дальнего броска не был засчитан из-за помехи вратарю. 

3 комментария
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Ответ борецЗАнеСправедливость
На пару с Кучером напривозили и слили темпу. Зачем вернулся, глупец? 😂
чтобы такие как ты писали свои побасенки, подтверждая тем самым, что природа ошибается достаточно часто.
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Ответ борецЗАнеСправедливость
На пару с Кучером напривозили и слили темпу. Зачем вернулся, глупец? 😂
Чушь, нормально он отыграл. Сегодня проиграла вся Тампа, а Сергачев в двух матчах после травмы выглядел вполне достойно.
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