«Трактор» продлил контракт с Дроновым на 2 года

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Григорий Дронов Хоккей

Григорий Дронов подписал новый контракт с «Трактором».

Срок соглашения с защитником рассчитан на два года.

Григорий Дронов пополнил состав «Трактора» по ходу сезона-2023/24 в результате обмена перед дедлайном.

Он провел 23 игры за клуб в регулярном чемпионате и набрал 6 (0+6) баллов при показателе полезности «+3».

В плей-офф он сыграл 14 матчей, отметившись 3 (1+2) очками при полезности «+2».

«Двухлетний контракт Григория Дронова – это серьезная инвестиция в линию обороны команды. К своим 26 годам защитник провел почти 100 матчей в Кубке Гагарина и трижды становился призером чемпионата КХЛ.

Этот опыт вкупе с нужными «Трактору» игровыми качествами, безусловно, поможет организации в борьбе за самые высокие результаты», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

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