Агент Миронова: «По окончании соглашения с «Динамо» Андрей выйдет на рынок и примет решение. Сейчас мы не можем ни с одним клубом подписать контракт – это нарушение регламента»
Агент Андрея Миронова заявил, что игрок может покинуть московское «Динамо».
«По Миронову все возможно. Но нужно, чтобы закончился его контракт с «Динамо». После этого он примет решение. Сейчас мы не можем ни с одним клубом подписать контракт, потому что это нарушение регламента.
По окончании действующего соглашения Андрей выйдет на рынок и будет рассматривать предложения. Есть вероятность, что он не останется в «Динамо», – сказал агент хоккеиста Александр Черных.
В нынешнем сезоне защитник «Динамо» провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл.
Действующее соглашение Андрея Миронова с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что 29-летний игрок подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года.