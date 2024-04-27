Агент Миронова: «По окончании соглашения с «Динамо» Андрей выйдет на рынок и примет решение. Сейчас мы не можем ни с одним клубом подписать контракт – это нарушение регламента»

Теги возможные переходы КХЛ Александр Черных Динамо Андрей Миронов Матч ТВ Хоккей

Агент Андрея Миронова заявил, что игрок может покинуть московское «Динамо».

«По Миронову все возможно. Но нужно, чтобы закончился его контракт с «Динамо». После этого он примет решение. Сейчас мы не можем ни с одним клубом подписать контракт, потому что это нарушение регламента.

По окончании действующего соглашения Андрей выйдет на рынок и будет рассматривать предложения. Есть вероятность, что он не останется в «Динамо», – сказал агент хоккеиста Александр Черных.

В нынешнем сезоне защитник «Динамо» провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл.

Действующее соглашение Андрея Миронова с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что 29-летний игрок подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года.

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