Ротенберг о переходе Гребенкина в «Торонто»: «В СКА не хватило такого нестандартного игрока, он мне импонирует. Мы лишились еще одной звезды КХЛ, это плохая новость»

Теги Металлург Мг СКА Торонто НХЛ Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Михаил Воробьев ТАСС Никита Гребенкин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о переходе Никиты Гребенкина в «Торонто».

В прошедшем сезоне Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

«Нам в СКА не хватило такого нестандартного игрока, как Гребенкин. На Кубке Первого канала он играл в звене с Михаилом Воробьевым и Сергеем Толчинским.

Мне импонирует он как игрок, человек, он очень интересный парень, серьезно подходит к процессу. У него хорошее игровое мышление, нестандартные ходы.

Считаю, что мы лишились еще одной звезды КХЛ. Это плохая новость, но мы продолжаем работать дальше и будем искать новых звезд», – заявил главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

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21 комментарий
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Так вот кого не хватило СКА, чтобы стать чемпионами, а я думал тренера не хватило.
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Если Гребенкин будет когда то писать автобиографию, то одну из глав он назовёт "Побег от Ротенберга")
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Роман Борисович, но главное, что у нас в хоккее сохраняется такой талант менеджерского цеха как вы! Эта уникальная стратегия брать под прицел любого игрока со статой под 20 шайб нам всем очень импонирует, ибо на такое способны только очень редкие и нестандартные таланты! Уверены, вы еще найдете и взрастите сотни таких звезд с помощью вашей системы!
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Ответ frol92
Если Гребенкин будет когда то писать автобиографию, то одну из глав он назовёт "Побег от Ротенберга")
"В какой-то момент меня поставили в тройку к Воробьеву и Толчинскому, после чего на телефон начали приходить странные смс с незнакомых номеров лишь с одним словом - Система. Именно тогда я осознал, что нужно брать кубок сейчас и уезжать в Торонто"
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"Мне импонирует он как игрок, человек, он очень интересный парень, серьезно подходит к процессу..."
Слава Богу! Спасли парня! Не "Побег из Шоушенка", конечно, но все равно рад за Никиту!
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Ответ Yakub_Yar
"Мне импонирует он как игрок, человек, он очень интересный парень, серьезно подходит к процессу..." Слава Богу! Спасли парня! Не "Побег из Шоушенка", конечно, но все равно рад за Никиту!
Ну так-то могли и в армию забрать, и на северный флот отправить.
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Раскатал губёшку на Гребёнкина-обломись.
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И от Ротенберга ушёл. 🤗
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Это наилучшая новость, а не плохая, не успел Рома свой пылесос включить.
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Ска не хватило тренера, ромка(
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В СКА хватает хороших игроков. Не хватает в голове у недотренера
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Если бы Гребенкин остался в КхЛ ,Ротенберг бы все сделал что бы утащить его у ММГ , так что радует что он уехал в Торонто и очередная кража таланта не состоялась
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"Считаю, что мы лишились еще одной звезды КХЛ. Это плохая новость, но мы продолжаем работать дальше и будем искать новых звезд», – заявил главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг" (с) Чтобы искать новых звёзд, они должны быть, а чтобы они были, их необходимо растить. Вот так-то Роман.
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Поэтому ты сейчас бросил все силы на то, чтобы все таки отжать у Казани Евсеева. Для чего собственно и затеял через непорядочного Бабаева, всю эту шумиху.
Ромка, может на родину в Финляндию? А?
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Не думаю, что Гребенкин собирался в ска. Рано емк для дауншифтинга.
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Никита: Досвидос Рома!
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Плохие новости для тебя только начинаются, Ромуальд, недолго тебе осталось
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. Был бы ещё тренер там в Ске , а то просто надзиратель. Никита спас карьеру. Эти загребущие руки, его бы забрали
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Ответ Ozz99
Ну так-то могли и в армию забрать, и на северный флот отправить.
Угнал за 60 секунд
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Ответ sd4fmwrvz8
Если бы Гребенкин остался в КхЛ ,Ротенберг бы все сделал что бы утащить его у ММГ , так что радует что он уехал в Торонто и очередная кража таланта не состоялась
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