Ротенберг о переходе Гребенкина в «Торонто»: «В СКА не хватило такого нестандартного игрока, он мне импонирует. Мы лишились еще одной звезды КХЛ, это плохая новость»

Роман Ротенберг высказался о переходе Никиты Гребенкина в «Торонто».

В прошедшем сезоне Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе « ».

«Нам в СКА не хватило такого нестандартного игрока, как . На Кубке Первого канала он играл в звене с и Сергеем Толчинским.

Мне импонирует он как игрок, человек, он очень интересный парень, серьезно подходит к процессу. У него хорошее игровое мышление, нестандартные ходы.

Считаю, что мы лишились еще одной звезды . Это плохая новость, но мы продолжаем работать дальше и будем искать новых звезд», – заявил главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.