Ротенберг о переходе Гребенкина в «Торонто»: «В СКА не хватило такого нестандартного игрока, он мне импонирует. Мы лишились еще одной звезды КХЛ, это плохая новость»
Роман Ротенберг высказался о переходе Никиты Гребенкина в «Торонто».
В прошедшем сезоне Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».
«Нам в СКА не хватило такого нестандартного игрока, как Гребенкин. На Кубке Первого канала он играл в звене с Михаилом Воробьевым и Сергеем Толчинским.
Мне импонирует он как игрок, человек, он очень интересный парень, серьезно подходит к процессу. У него хорошее игровое мышление, нестандартные ходы.
Считаю, что мы лишились еще одной звезды КХЛ. Это плохая новость, но мы продолжаем работать дальше и будем искать новых звезд», – заявил главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Слава Богу! Спасли парня! Не "Побег из Шоушенка", конечно, но все равно рад за Никиту!
Ромка, может на родину в Финляндию? А?