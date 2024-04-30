Ротенберг о «России 25»: «Показали мотивационный ролик – великие победы СССР и России. Готовы продолжать победные традиции. Сделаем все, чтобы доказать: хоккей – спорт номер один в стране»
Роман Ротенберг заявил о готовности «России 25» продолжать победные традиции.
Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первая игра – 2 мая в Астане против Казахстана.
– Сложно было собрать ребят и зарядить их на игры в сезон отпусков? В какой все готовности и с каким настроением?
– У нас вчера было собрание, мотивационный ролик, где мы показали все великие победы сборной СССР и сборной России. Ребята готовы продолжать победные традиции нашей сборной.
Здесь собраны настоящие патриоты. Они – профессионалы своего дела. Сколько можно отдыхать? Полгода вам нужно для отдыха?
Будем все доказывать своей работой, стараться показать максимально яркий хоккей. Играть с шайбой, получать удовольствие от игры, радовать болельщиков.
Совместной работой мы можем влюбить болельщиков в хоккей. Показать высочайшие серьезные рейтинги, которые нельзя сейчас показать на клубном уровне по разным причинам.
Сделаем все возможное, чтобы доказать, что хоккей – спорт номер один в России. Вместе все возможно.
Главное нам – всё доказывать своей работой, своим делом, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.