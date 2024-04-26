Ротенберг о результативности в КХЛ: «В НХЛ решили не брать тренеров с оборонительной игрой – это убивает бизнес. Нужно задуматься, как сделать хоккей номером один в России»
Роман Ротенберг поделился мнением о том, как поднять результативность в КХЛ.
«Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии Кубка Гагарина.
– В финале Кубка Гагарина было забито 10 голов. В среднем 2,5 шайбы на обе команды. Как поднять результативность в КХЛ?
– Нам не надо изобретать велосипед. Давайте посмотрим, как это было сделано в Северной Америке.
Мы помним, как «Нью-Джерси» в 1995 году завоевал Кубок Стэнли, выставив у себя в обороне ловушки, колючую проволоку и капканы.
В итоге они получили самый низкий рейтинг в истории НХЛ. Болельщики стали меньше ходить на трибуны.
После этого на Совете владельцев клубов лиги было принято решение, что для того, чтобы развивался хоккей, чтобы ходили зрители, чтобы был телевизионный рейтинг и приходили спонсоры, нужно не брать на работу тех тренеров, которые проповедуют так называемый оборонительный хоккей. Потому что это полностью убивает их бизнес.
Я не говорю, что нам нужно копировать этот американский принцип. Но нужно задуматься, как сделать, чтобы хоккей реально стал номером один в стране. И бил бы все другие виды спорта по рейтингам, в том числе телевизионным, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Если у нас зарплаты гораздо меньше чем в НХЛ, конечно, будут уезжать. Да и клубы явно не на самоокупаемости, а на воле спонсора.
Это нишевой вид спорта, популярный буквально в 6-8 странах мира.
Это что-то типа регби или крикета если быть объективным