Ротенберг о результативности в КХЛ: «В НХЛ решили не брать тренеров с оборонительной игрой – это убивает бизнес. Нужно задуматься, как сделать хоккей номером один в России»

Роман Ротенберг поделился мнением о том, как поднять результативность в КХЛ.

« » победил « » со счетом 4-0 в финальной серии Кубка Гагарина.

– В финале Кубка Гагарина было забито 10 голов. В среднем 2,5 шайбы на обе команды. Как поднять результативность в ?

– Нам не надо изобретать велосипед. Давайте посмотрим, как это было сделано в Северной Америке.

Мы помним, как « » в 1995 году завоевал Кубок Стэнли, выставив у себя в обороне ловушки, колючую проволоку и капканы.

В итоге они получили самый низкий рейтинг в истории . Болельщики стали меньше ходить на трибуны.

После этого на Совете владельцев клубов лиги было принято решение, что для того, чтобы развивался хоккей, чтобы ходили зрители, чтобы был телевизионный рейтинг и приходили спонсоры, нужно не брать на работу тех тренеров, которые проповедуют так называемый оборонительный хоккей. Потому что это полностью убивает их бизнес.

Я не говорю, что нам нужно копировать этот американский принцип. Но нужно задуматься, как сделать, чтобы хоккей реально стал номером один в стране. И бил бы все другие виды спорта по рейтингам, в том числе телевизионным, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.