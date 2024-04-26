Ротенберг о результативности в КХЛ: «В НХЛ решили не брать тренеров с оборонительной игрой – это убивает бизнес. Нужно задуматься, как сделать хоккей номером один в России»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА Нью-Джерси НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о том, как поднять результативность в КХЛ.

«Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии Кубка Гагарина.

– В финале Кубка Гагарина было забито 10 голов. В среднем 2,5 шайбы на обе команды. Как поднять результативность в КХЛ?

– Нам не надо изобретать велосипед. Давайте посмотрим, как это было сделано в Северной Америке.

Мы помним, как «Нью-Джерси» в 1995 году завоевал Кубок Стэнли, выставив у себя в обороне ловушки, колючую проволоку и капканы.

В итоге они получили самый низкий рейтинг в истории НХЛ. Болельщики стали меньше ходить на трибуны.

После этого на Совете владельцев клубов лиги было принято решение, что для того, чтобы развивался хоккей, чтобы ходили зрители, чтобы был телевизионный рейтинг и приходили спонсоры, нужно не брать на работу тех тренеров, которые проповедуют так называемый оборонительный хоккей. Потому что это полностью убивает их бизнес.

Я не говорю, что нам нужно копировать этот американский принцип. Но нужно задуматься, как сделать, чтобы хоккей реально стал номером один в стране. И бил бы все другие виды спорта по рейтингам, в том числе телевизионным, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

28 комментариев
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Поговаривают, что ещё они запретили назначать идиотов тренерами. Надо в кэхэле призадуматься.
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Жак Лемер создатель того самого Дэвилз 1995 до 2009 года тренировал Миннесоту... о каком отказе может идти речь?
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Храни тебя Господь наш новатор!!!
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Вот как Ротенберг так ухитряется, уже даже после сезона , когда блин езжай в отпуск - всё равно наваливает кринжа
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Неужели на Sports больше нечего публиковать? Зачем нам вот это? Уже даже не смешно.
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Надо ввести КХЛ в систему Ска.
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Для этого надо убрать тебя из хоккея.
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Ответ 79Max
Неужели на Sports больше нечего публиковать? Зачем нам вот это? Уже даже не смешно.
Как зачем? Ради просмотров,это очевидно
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Роман, отмени вратарей в хоккее, соверши революцию, войди в историю и миллионы... нет, миллиарды людей объявят хоккей номером один!
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просто в кхл не нужны тренеры, обыгрывающие ска. это некрасиво и обидно. запретить и не пущать
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Пожелаю Роману тренеского долголетия (естественно без успехов)Веселит народ он знатно-видно таков его путь.
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Хотят превратить хоккей в ледовый вариант НБА, где обороны не стало совсем ?
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В первую очередь отлучить тебя Рома от тренерской профессии
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Можно, например, Ротенбергов убрать попробовать.
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Ответ Роман Головешкин
Надо ввести КХЛ в систему Ска.
Не приведи господь!!!!
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Ответ leon01
В первую очередь отлучить тебя Рома от тренерской профессии
Вот и я то же самое предложил.
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Ответ Dmitriy Racheev
Поговаривают, что ещё они запретили назначать идиотов тренерами. Надо в кэхэле призадуматься.
Точно так. Я лично с Ротербергом был на том Совете владельцев клубов лиги, где решили не брать на работу тренеров идиотов и парковщиков автобусов. И именно тогда Ротенберг принял судьбоносное решение возглавить команду КХЛ, не смотря на то что просмотрел 800 матчей НХЛ.
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Ответ Dmitriy Racheev
Поговаривают, что ещё они запретили назначать идиотов тренерами. Надо в кэхэле призадуматься.
А вот не надо, знаете-ли, все подряд копировать у этих саксоанглов, у нас свой путь, особый путь
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Ответ Алексей Тор
Пожелаю Роману тренеского долголетия (естественно без успехов)Веселит народ он знатно-видно таков его путь.
Современный скоморох этот Рома…
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Не, они правила поменяли и судейскую практику. Поставил шлагбаум, зацепы прихваты - 2 минуты и не гуди. Мы такое не сможем - у нас судьи независимые))
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Чтобы мерится с бизнес-проектом - надо для начала стать бизнес-проектом.
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Ему бы сборную u25 тренировать в психушке.
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Здесь были полные трибуны. Не нравится, да не ходите и не смотрите. Не понимаю в чем проблема, зачем навязывать свой вкус? У всех он разный.
Если у нас зарплаты гораздо меньше чем в НХЛ, конечно, будут уезжать. Да и клубы явно не на самоокупаемости, а на воле спонсора.
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Зачем делать хоккей спортом номер один?
Это нишевой вид спорта, популярный буквально в 6-8 странах мира.
Это что-то типа регби или крикета если быть объективным
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Весь день на медиа-арене , не останавливайте, народу нужные скоморохи в это трудное время.
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Мастеров нет, тренеров нет
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Посмотрел финал, никого кроме Набокова пожалуй и не вспомню. Как может вызвать интерес зрелище, где исполнители среднего уровня 🤷‍♂️
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