Коваленко о дебюте в НХЛ: «Все такие большие – я пытался хитовать, но они не падали»

Теги Торпедо Кубок Стэнли Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Виннипег Николай Коваленко Колорадо Иглс Хоккей

Николай Коваленко поделился мнением о дебюте в НХЛ.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Виннипег» со счетом 5:1 (3-1).

24-летний россиянин провел первый матч в НХЛ после отъезда из «Торпедо». На его счету четыре силовых приема за 7:17 на льду.

Ранее Коваленко выступал за фарм-клуб «Эвеланш». Он сыграл 4 матча в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф – 1 (1+0) балл в 2 играх.

«Для меня это сумасшедший момент. Тут большая арена, и здесь веселее. Невероятный опыт.

Все так быстро. Все такие большие, физически сильные ребята. Я пытался хитовать, но они не падали.

Хотел бы сказать всем спасибо, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это все еще просто игра», – сказал нападающий «Колорадо» Николай Коваленко.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Несмотря на папку #удака , сынишке двадцатичетырехлетнему - успехов!
+5
0
+5
Ну пока видно что НХЛ уровня п/о это не его уровень, если честно. Посмотрим что дальше.
+3
0
+3
Иногда кажется, что так думает вся наша сборная, играя против канадцев и американцев из НХЛ
+4
-3
+1
)))
0
0
0
Он не россиянин, родился в США
0
0
0
Ответ Wayne Gretzky 99
Несмотря на папку #удака , сынишке двадцатичетырехлетнему - успехов!
Ну, это мы ещё посмотрим каким Коля будет к 40-50 годам.
0
0
0
Ответ SergFed71
Он не россиянин, родился в США
Он граждани России
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий