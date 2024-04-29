Коваленко о дебюте в НХЛ: «Все такие большие – я пытался хитовать, но они не падали»
Николай Коваленко поделился мнением о дебюте в НХЛ.
В матче первого раунда Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Виннипег» со счетом 5:1 (3-1).
24-летний россиянин провел первый матч в НХЛ после отъезда из «Торпедо». На его счету четыре силовых приема за 7:17 на льду.
Ранее Коваленко выступал за фарм-клуб «Эвеланш». Он сыграл 4 матча в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф – 1 (1+0) балл в 2 играх.
«Для меня это сумасшедший момент. Тут большая арена, и здесь веселее. Невероятный опыт.
Все так быстро. Все такие большие, физически сильные ребята. Я пытался хитовать, но они не падали.
Хотел бы сказать всем спасибо, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это все еще просто игра», – сказал нападающий «Колорадо» Николай Коваленко.