Коваленко сделал ассист в первой игре в АХЛ. Он пропустил месяц из-за травмы колена

Николай Коваленко сделал голевую передачу в первом матче в АХЛ.

24-летний нападающий дебютировал за фарм-клуб «Колорадо» в игре против «Сан-Диего» (6:3).

На счету Коваленко голевая передача и ни одного броска в створ ворот при показателе полезности «+1».

«Колорадо Иглс» из АХЛ осталось провести три матча до конца регулярного чемпионата.

Российский игрок уехал в Северную Америку после вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина. Последний матч он провел 9 марта, после чего не играл из-за повреждения связок колена.