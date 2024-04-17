Коваленко сделал ассист в первой игре в АХЛ. Он пропустил месяц из-за травмы колена

Теги Торпедо Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Николай Коваленко Колорадо Иглс Хоккей

Николай Коваленко сделал голевую передачу в первом матче в АХЛ.

24-летний нападающий дебютировал за фарм-клуб «Колорадо» в игре против «Сан-Диего» (6:3).

На счету Коваленко голевая передача и ни одного броска в створ ворот при показателе полезности «+1».

«Колорадо Иглс» из АХЛ осталось провести три матча до конца регулярного чемпионата.

Российский игрок уехал в Северную Америку после вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина. Последний матч он провел 9 марта, после чего не играл из-за повреждения связок колена.

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2 комментария
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Удачи Коле за океаном вТорпедо был лучшим, главное без травм.
+7
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+6
Коля молодец! С первым ассистом! После удара коленом восстановился, теперь надо прибавлять!
+4
0
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