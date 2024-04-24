Андрей Коваленко о сыне: «Цель – только НХЛ. Если задержится в АХЛ, то сможет оперативно вернуться в Россию»

Теги Торпедо Колорадо Андрей Коваленко НХЛ АХЛ КХЛ Николай Коваленко Колорадо Иглс Хоккей

Андрей Коваленко прокомментировал игру сына в Северной Америке.

24-летний Николай Коваленко уехал в США после вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина. Он пропустил месяц из-за повреждения связок колена, полученного в России.

В АХЛ форвард провел 4 матча и набрал 3 (1+2) очка.

– Ваш сын дебютировал в АХЛ – в «Колорадо».

– Да, общаюсь с Николаем практически каждый день. Он довольно долго восстанавливался после травмы, поэтому его переводили на лечение в АХЛ, и пока не удалось сыграть за главную команду – «Колорадо Эвеланш».

Но и матчи в АХЛ – полезный опыт. Николай уже набрал первые передачи и забил первый гол.

– Нет опасений, что Николай застрянет в АХЛ?

– В КХЛ сын шел по нарастающей, шаг за шагом. Уверен, что так будет и в Северной Америке. Его цель понятна – только НХЛ, в контракте есть такая опция.

Если вдруг задержится в АХЛ, то будет иметь возможность оперативно вернуться в КХЛ, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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Цели правильны-удачи.Не попрёт Торпедо ждёт.
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