«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии в 3-й раз подряд. В составе – Левтчи, Савинайнен, Контиола и Юолеви, тренер – Гренборг

«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии в 3-й раз подряд.

В финальной серии клуб из Тампере обыграл « » (4-1, 3:0 в пятом матче).

Чемпионский титул стал для клуба 3-м подряд и 5-м за последние 9 сезонов.

Команду возглавляет бывший тренер сборной Швеции Рикард Гренборг. Лучшим бомбардиром и снайпером в плей-офф стал форвард Антон Левтчи – 14 (9+5) очков в 16 играх.

В составе есть известные по выступлениям в КХЛ и НХЛ игроки – защитники , Люк Витковски и Отто Лескинен, нападающие , и .