«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии в 3-й раз подряд. В составе – Левтчи, Савинайнен, Контиола и Юолеви, тренер – Гренборг

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«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии в 3-й раз подряд.

В финальной серии клуб из Тампере обыграл «Пеликанс» (4-1, 3:0 в пятом матче). 

Чемпионский титул стал для клуба 3-м подряд и 5-м за последние 9 сезонов. 

Команду возглавляет бывший тренер сборной Швеции Рикард Гренборг. Лучшим бомбардиром и снайпером в плей-офф стал форвард Антон Левтчи – 14 (9+5) очков в 16 играх. 

В составе есть известные по выступлениям в КХЛ и НХЛ игроки – защитники Олли Юолеви, Люк Витковски и Отто Лескинен, нападающие Вели-Матти Савинайнен, Петри Контиола и Ник Баптист

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2 комментария
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Контиола оказывается ещё пылит.Красава
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