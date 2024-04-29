«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии в 3-й раз подряд. В составе – Левтчи, Савинайнен, Контиола и Юолеви, тренер – Гренборг
«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии в 3-й раз подряд.
В финальной серии клуб из Тампере обыграл «Пеликанс» (4-1, 3:0 в пятом матче).
Чемпионский титул стал для клуба 3-м подряд и 5-м за последние 9 сезонов.
Команду возглавляет бывший тренер сборной Швеции Рикард Гренборг. Лучшим бомбардиром и снайпером в плей-офф стал форвард Антон Левтчи – 14 (9+5) очков в 16 играх.
В составе есть известные по выступлениям в КХЛ и НХЛ игроки – защитники Олли Юолеви, Люк Витковски и Отто Лескинен, нападающие Вели-Матти Савинайнен, Петри Контиола и Ник Баптист.