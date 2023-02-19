«Таппара» – 2-й финский клуб, выигравший Лигу чемпионов. Йори Лехтеря забросил победную шайбу в финале с «Лулео»

Теги результаты Лулео Лига чемпионов Джефф Плэтт Таппара Максим Матушкин Йори Лехтеря Вели-Матти Савинайнен Кристиан Куусела Нико Ойямяки Хоккей

«Таппара» – 2-й финский клуб, выигравший Лигу чемпионов.

В финальном матче команда из Тампере одержала победу над шведским «Лулео» (3:2). Автором победной шайбы стал экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Йори Лехтеря

В составе финской команды выступают и другие известные по выступлениям в КХЛ игроки – Джефф Плэтт, Вели-Матти Савинайнен, Кристиан Куусела, Нико Ойямяки и Максим Матушкин. 

Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. В 6 из 8 розыгрышей (в сезоне-2020/21 турнир не проводился из-за пандемии) победу одерживали шведские клубы.

Еще 2 победы у финнов – первая была в 2018 году, когда титул выиграл клуб «Ювяскюля». 

4 комментария

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Кот Ученый
Ответ Bashibuzuck
Ты не на той ветке😁
ой, действительно
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Bashibuzuck
Ответ Кот Ученый
так лигу же чемпионов реал выиграл разве нет?
Ты не на той ветке😁
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Почему в России никто не транслирует?🤨
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
так лигу же чемпионов реал выиграл разве нет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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