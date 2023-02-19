«Таппара» – 2-й финский клуб, выигравший Лигу чемпионов. Йори Лехтеря забросил победную шайбу в финале с «Лулео»

« » – 2-й финский клуб, выигравший .

В финальном матче команда из Тампере одержала победу над шведским « » (3:2). Автором победной шайбы стал экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Йори Лехтеря.

В составе финской команды выступают и другие известные по выступлениям в КХЛ игроки – , Вели-Матти Савинайнен, Кристиан Куусела, и Максим Матушкин.

Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. В 6 из 8 розыгрышей (в сезоне-2020/21 турнир не проводился из-за пандемии) победу одерживали шведские клубы.

Еще 2 победы у финнов – первая была в 2018 году, когда титул выиграл клуб «Ювяскюля».