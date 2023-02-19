«Таппара» – 2-й финский клуб, выигравший Лигу чемпионов. Йори Лехтеря забросил победную шайбу в финале с «Лулео»
«Таппара» – 2-й финский клуб, выигравший Лигу чемпионов.
В финальном матче команда из Тампере одержала победу над шведским «Лулео» (3:2). Автором победной шайбы стал экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Йори Лехтеря.
В составе финской команды выступают и другие известные по выступлениям в КХЛ игроки – Джефф Плэтт, Вели-Матти Савинайнен, Кристиан Куусела, Нико Ойямяки и Максим Матушкин.
Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. В 6 из 8 розыгрышей (в сезоне-2020/21 турнир не проводился из-за пандемии) победу одерживали шведские клубы.
Еще 2 победы у финнов – первая была в 2018 году, когда титул выиграл клуб «Ювяскюля».
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