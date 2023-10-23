Контиола о наркозависимости: «Чувствую себя очень хорошо с тех пор, как начал лечиться. Я подал заявку прошлой весной»

Петри Контиола рассказал о лечении от наркозависимости.

«Лечение от злоупотребления психоактивными веществами изменило все. Я подал туда заявку прошлой весной.

Я чувствую себя очень хорошо с тех пор, как начал лечиться от наркозависимости. Лучше, чем за долгое время. Я до сих пор хожу раз в неделю на встречу с друзьями.

Как я там оказался? Мне казалось, что все шло слишком тяжело. Жизнь потеряла контроль. Я мог бы ответить как политик, но я не хочу ходить вокруг да около. В любом случае, многие люди знают об этом», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Петри Контиола, ныне выступающий за «Таппару».

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