Контиола о наркозависимости: «Чувствую себя очень хорошо с тех пор, как начал лечиться. Я подал заявку прошлой весной»

Теги чемпионат Финляндии Петри Контиола КХЛ Таппара Здоровье контент Хоккей

Петри Контиола рассказал о лечении от наркозависимости.

«Лечение от злоупотребления психоактивными веществами изменило все. Я подал туда заявку прошлой весной.

Я чувствую себя очень хорошо с тех пор, как начал лечиться от наркозависимости. Лучше, чем за долгое время. Я до сих пор хожу раз в неделю на встречу с друзьями.

Как я там оказался? Мне казалось, что все шло слишком тяжело. Жизнь потеряла контроль. Я мог бы ответить как политик, но я не хочу ходить вокруг да около. В любом случае, многие люди знают об этом», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Петри Контиола, ныне выступающий за «Таппару».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий