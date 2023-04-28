«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии во 2-й раз подряд. За команду играли Лехтеря, Ойямяки, Савинайнен и Матушкин

«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии во 2-й раз подряд.

В финале клуб из Тампере справился с « » (4-1, 5:4 ОТ в пятой игре).

Титул стал для команды пятым в истории и четвертым – за последние 8 сезонов. Ранее клуб становился чемпионом страны в 2003, 2016, 2017 и 2022 годах.

В ее составе играли известные по выступлениям в КХЛ хоккеисты – форварды (лучший бомбардир команды в плей-офф, 17 очков в 14 играх, 5+12), (признан MVP плей-офф, 14 очков в 14 играх, 7+7), (13 очков в 14 играх, 4+9), (5 игр в плей-офф) и защитник Максим Матушкин (8 очков в 14 играх, 0+8).

Отметим, что в этом сезоне команда также выиграла европейскую Лигу чемпионов.