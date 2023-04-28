«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии во 2-й раз подряд. За команду играли Лехтеря, Ойямяки, Савинайнен и Матушкин
«Таппара» выиграла чемпионат Финляндии во 2-й раз подряд.
В финале клуб из Тампере справился с «Пеликанс» (4-1, 5:4 ОТ в пятой игре).
Титул стал для команды пятым в истории и четвертым – за последние 8 сезонов. Ранее клуб становился чемпионом страны в 2003, 2016, 2017 и 2022 годах.
В ее составе играли известные по выступлениям в КХЛ хоккеисты – форварды Йори Лехтеря (лучший бомбардир команды в плей-офф, 17 очков в 14 играх, 5+12), Вели-Матти Савинайнен (признан MVP плей-офф, 14 очков в 14 играх, 7+7), Нико Ойямяки (13 очков в 14 играх, 4+9), Джефф Плэтт (5 игр в плей-офф) и защитник Максим Матушкин (8 очков в 14 играх, 0+8).
Отметим, что в этом сезоне команда также выиграла европейскую Лигу чемпионов.
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