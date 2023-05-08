Экс-тренер сборной Швеции Гренборг возглавил «Таппару». Он впервые будет работать в Финляндии

Теги переходы чемпионат Финляндии Таппара Рикард Гренборг Юсси Тапола Хоккей

Бывший тренер сборной Швеции Рикард Гренборг возглавил «Таппару».

54-летний специалист подписал с контракт с клубом из Тампере на 3 года. Он впервые в карьере будет работать в Финляндии. 

Гренборг возглавлял сборную Швеции с 2016 по 2019 годы. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира (2017 и 2018 годы). 

После ухода из «Тре Крунур» он возглавил швейцарский «Цюрих». В декабре прошлого года клуб отправил его в отставку. 

«Таппара» в этом году сделала победный дубль, выиграв чемпионат Финляндии и Лигу чемпионов. Победа в чемпионате страны стала второй подряд. Клубом руководил Юсси Тапола.

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