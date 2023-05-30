Питер Дебур: «У Эттинджера был чертовски хороший сезон. Он был опорой «Далласа» весь год. Это поражение не его вина»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Джейк Эттинджер Хоккей

Питер Дебур высказался об игре Джейка Эттинджера в плей-офф Кубка Стэнли.

«Даллас» уступил «Вегасу» в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф НХЛ (2-4 в серии).

Вратарь отразил 23 из 29 броков в шестом матче.

«Мы поставили Эттинджера в трудное положение. Нельзя просить его выиграть этот матч в одиночку. Мы очень многое просили от него в этом сезоне.

Я думаю, у него был чертовски хороший сезон. Он был нашей опорой весь год. Это поражение не его вина», – сказал главный тренер «Далласа».

«Вегас» – в финале Кубка Стэнли! Не дал шансов на седьмой матч: забил 3 еще в первом периоде, а вратарь потащил вообще все

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1 комментарий

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Амфитрион
Ну уж точно не из-за Эттинджера вылетели. В серии было два матча, когда Даллас полностью провалился, собственно этого по итогу и хватило.
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