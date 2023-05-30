Питер Дебур: «У Эттинджера был чертовски хороший сезон. Он был опорой «Далласа» весь год. Это поражение не его вина»
Питер Дебур высказался об игре Джейка Эттинджера в плей-офф Кубка Стэнли.
«Даллас» уступил «Вегасу» в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф НХЛ (2-4 в серии).
Вратарь отразил 23 из 29 броков в шестом матче.
«Мы поставили Эттинджера в трудное положение. Нельзя просить его выиграть этот матч в одиночку. Мы очень многое просили от него в этом сезоне.
Я думаю, у него был чертовски хороший сезон. Он был нашей опорой весь год. Это поражение не его вина», – сказал главный тренер «Далласа».
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