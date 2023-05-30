Питер Дебур: «У Эттинджера был чертовски хороший сезон. Он был опорой «Далласа» весь год. Это поражение не его вина»

Питер Дебур высказался об игре Джейка Эттинджера в плей-офф Кубка Стэнли.

«Даллас» уступил « » в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф (2-4 в серии).

Вратарь отразил 23 из 29 броков в шестом матче.

«Мы поставили в трудное положение. Нельзя просить его выиграть этот матч в одиночку. Мы очень многое просили от него в этом сезоне.

Я думаю, у него был чертовски хороший сезон. Он был нашей опорой весь год. Это поражение не его вина», – сказал главный тренер « ».

«Вегас» – в финале Кубка Стэнли! Не дал шансов на седьмой матч: забил 3 еще в первом периоде, а вратарь потащил вообще все