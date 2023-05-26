Дебур о 37 сэйвах Эттинджера после замены в прошлом матче: «Отличный ответ. Не думаю, что это его лучшая игра. Он только начинает разогреваться»

Питер Дебур отметил игру воатаря «Далласа» Джейка Эттинджера в победном матче с «Вегасом».

Американский вратарь отразил 37 бросков из 39 в четвертом матче финала Запада против «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3).

В третьем матче он пропустил 3 шайбы после 5 бросков и был заменен уже на 8-й минуте.

«Отличный ответ. С Джейком так было в течение всего сезона. Я уже говорил об этом. Всякий раз, когда команда спотыкалась, всякий раз, когда у него были неудачи, его ответ был именно таким, как сегодня вечером.

У меня не было в этом никаких сомнений. Не думаю, что это была его лучшая игра. Он только начинает разогреваться», – сказал главный тренер клуба из Техаса.