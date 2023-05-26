Дебур о 37 сэйвах Эттинджера после замены в прошлом матче: «Отличный ответ. Не думаю, что это его лучшая игра. Он только начинает разогреваться»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Джейк Эттинджер Хоккей

Питер Дебур отметил игру воатаря «Далласа» Джейка Эттинджера в победном матче с «Вегасом».

Американский вратарь отразил 37 бросков из 39 в четвертом матче финала Запада против «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3). 

В третьем матче он пропустил 3 шайбы после 5 бросков и был заменен уже на 8-й минуте. 

«Отличный ответ. С Джейком так было в течение всего сезона. Я уже говорил об этом. Всякий раз, когда команда спотыкалась, всякий раз, когда у него были неудачи, его ответ был именно таким, как сегодня вечером.

У меня не было в этом никаких сомнений. Не думаю, что это была его лучшая игра. Он только начинает разогреваться», – сказал главный тренер клуба из Техаса. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий