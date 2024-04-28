Назаров об Овечкине: «Природу не обманешь – сложно конкурировать с 25-летними голодными парнями. Даже в 38 Саша держит высочайший уровень»

Андрей Назаров высказался об игре Александра Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли.

«Вашингтон» уступает «Рейнджерс» со счетом 0-3. 38-летний форвард «Кэпиталс» не набрал очки в трех матчах подряд.

«Великолепный хоккей, очень приятно смотреть на наших российских звезд в Северной Америке. Ночью не высыпаемся, болеем за ребят.

Конечно, самая интересная серия – это «Рейнджерс» против «Вашингтона». Серия изумительная, несмотря ни на что, приятно смотреть, картинка отличная.

Мы все адекватны и все должны понимать, что природу не обманешь. Конечно, Саше очень сложно конкурировать в плей-офф НХЛ с 25-летними голодными и собранными по всему миру лучшими парнями. Но Овечкин не унывает, поболеем за него в любом случае. Возраст берет свое, но в этом и есть прелесть хоккея.

Даже в свои 38 лет Саша держит высочайший уровень», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.