Назаров об Овечкине: «Природу не обманешь – сложно конкурировать с 25-летними голодными парнями. Даже в 38 Саша держит высочайший уровень»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался об игре Александра Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли.

«Вашингтон» уступает «Рейнджерс» со счетом 0-3. 38-летний форвард «Кэпиталс» не набрал очки в трех матчах подряд.

«Великолепный хоккей, очень приятно смотреть на наших российских звезд в Северной Америке. Ночью не высыпаемся, болеем за ребят.

Конечно, самая интересная серия – это «Рейнджерс» против «Вашингтона». Серия изумительная, несмотря ни на что, приятно смотреть, картинка отличная.

Мы все адекватны и все должны понимать, что природу не обманешь. Конечно, Саше очень сложно конкурировать в плей-офф НХЛ с 25-летними голодными и собранными по всему миру лучшими парнями. Но Овечкин не унывает, поболеем за него в любом случае. Возраст берет свое, но в этом и есть прелесть хоккея.

Даже в свои 38 лет Саша держит высочайший уровень», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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10 комментариев
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Андрейка как всегда хоккей на деле не смотрит. При всей симпатии к Столичным, это как раз самая неинтересная серия: не интриги, не борьбы, не шансов.
+4
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+4
Откуда это тупое "Мы"? Я слежу за НХЛ, болею за наших ребят, но прекрасно высыпаюсь. Говори от своего имени, достал со своим "Мы".
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Владивосток точно высыпается и смотрит НХЛ
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Так он с ними и не конкурирует
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Какой уровень он держит? Воровать у команды большинство?😬
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Ответ Амфитрион
Андрейка как всегда хоккей на деле не смотрит. При всей симпатии к Столичным, это как раз самая неинтересная серия: не интриги, не борьбы, не шансов.
В третьем матче интересно было. Кэпиталс включились, по броскам и по моментам переиграли. Там уже Шестёркин сделал разницу. А так в серии сейчас 2:1 могло быть.
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Ответ Ксения Гусева
нужно в русских верить!!! нужно им Доверять!!! а вы паникуете...я понимаю что против Ак Барса, но тут другое!!! вы питерское, но там .............
У Вас все нормально?
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