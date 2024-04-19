Андрей Назаров: «В Дубае теперь можно передвигаться на надувных лодках. Матушка-природа побеспокоила не только Россию»

Андрей Назаров прокомментировал природные катаклизмы в Дубае и в России.

На популярный курорт в ОАЭ обрушились проливные дожди. За 36 часов в Дубае выпала более чем годовая норма осадков – 12 см. Метеорологическое бюро ОАЭ объявило в стране красный уровень тревоги.

В России от сильных наводнений уже пострадали несколько регионов. Самый серьезный ущерб на данный момент получил Орск. 5 апреля в районе города произошел разрыв дамбы, которая защищала его от реки Урал.

«Внимательнее нужно быть всем спортсменам, собирающимся в отпуск.

Матушка-природа, как видим, не только побеспокоила Россию, но и обрушилась ливнями на курортный Дубай, где попросту не оказалось дождевых канализаций.

Что-то мне подсказывает, что раньше в Дубае думали, что они просто не нужны и не пригодятся. Теперь же там можно передвигаться только на надувных лодках», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.