Назаров о плей-офф НХЛ: «Яркая картинка и отличный показ. Как и в КХЛ, на первом плане вратари. Наша школа – лучшая в мире, это доказано фактами»

Андрей Назаров назвал российскую вратарскую школу лучшей в мире .

«С удовольствием смотрю первый раунд плей-офф . Отмечу яркую картинку и отличный показ, очень приятно наблюдать.

Здесь, как и в КХЛ, на первый план выходит игра вратарей. По сути, это основополагающая деталь в большой системе игры.

Вдвойне приятно, что на первых ролях в НХЛ наши звездные российские голкиперы, которые задают моду в Северной Америке. Российская вратарская школа, несомненно, лучшая в мире, это доказано фактами», – сообщил бывший тафгай и тренер клубов .

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