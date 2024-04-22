Назаров о финале КХЛ: «У кого вратарь сыграет надежнее, тот и победит. Здорово, что хоккей на этом не закончится, впереди долгий розыгрыш Кубка Стэнли»

Андрей Назаров считает, что финал Кубка Гагарина получается вратарским.

«Металлург» дважды обыграл «Локомотив» и ведет в серии со счетом 2-0.

«В финале КХЛ постепенно начинает складываться картина. Главный залога успеха на таких стадиях – игра вратарей, что мы и наблюдаем. Именно она по большей части определяет итоговое положение дел. У кого вратарь сыграет надежнее и хладнокровнее, тот и победит.

Здорово, что хоккей на этом не закончится, так как впереди нас ждет долгий розыгрыш Кубка Стэнли, который только стартовал.

Так что плавно переключимся с одной лиги на другую и поболеем за российских звезд в Северной Америке, которые будут зажигать и тащить свои команды вперед», – сообщил бывший тафгай и тренер клубов .