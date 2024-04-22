Назаров о финале КХЛ: «У кого вратарь сыграет надежнее, тот и победит. Здорово, что хоккей на этом не закончится, впереди долгий розыгрыш Кубка Стэнли»

Теги Металлург Мг Локомотив Кубок Стэнли НХЛ Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Даниил Исаев Чемпионат.com Илья Набоков Хоккей

Андрей Назаров считает, что финал Кубка Гагарина получается вратарским.

«Металлург» дважды обыграл «Локомотив» и ведет в серии со счетом 2-0.

«В финале КХЛ постепенно начинает складываться картина. Главный залога успеха на таких стадиях – игра вратарей, что мы и наблюдаем. Именно она по большей части определяет итоговое положение дел. У кого вратарь сыграет надежнее и хладнокровнее, тот и победит.

Здорово, что хоккей на этом не закончится, так как впереди нас ждет долгий розыгрыш Кубка Стэнли, который только стартовал.

Так что плавно переключимся с одной лиги на другую и поболеем за российских звезд в Северной Америке, которые будут зажигать и тащить свои команды вперед», – сообщил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как это мы будем смотреть плей-офф НХЛ? Это же англосаксы
Назаров забыл про повесточку
+20
-2
+18
Ответ Maxim Shumov
Как это мы будем смотреть плей-офф НХЛ? Это же англосаксы Назаров забыл про повесточку
скорее всего шершавый методичку потерял..
+8
-2
+6
Кто выиграет 4 матча,тот и победит
+4
0
+4
Как то не патриотично прозвучало!
+4
0
+4
Блин, Назаров, ну просто гений, вывел формулу успеха в хоккее. Достойно Нобелевской премии!
+4
-2
+2
Великая аналитика от бога аналитики. Оба вратаря играют великолепно, но Металлург при этом ведёт 2-0. Просто играть вторым номером хорошо обучены обе команды, а вот игра первым номером лучше поставлена у магнитов. Поэтому, проигрывая, они смогли переломить игру, а Локо, даже вынужденный отыгрываться, до последней минуты стоял вчетвером на своей синей линии. Если ничего не поменяется, Магнитогорск выиграет. А если Локо удастся затянуть серию, то на первый план может выйти физика, которая вроде бы должна быть лучше у Ярославля.
+3
-1
+2
Кто больше забьёт и меньше пропустит - тот и победит.
+1
0
+1
а почему Самонова не забрали в Магнитку свой тренер
+1
0
+1
Эх Назаров, вылетел твой любимый Ромка и подлизывать некому, да?))
А то сейчас узнали бы про лучшую в мире питерскую школу
+1
0
+1
Ответ Андрей Валерьевич
Кто выиграет 4 матча,тот и победит
Да я тоже слышал про такое
+1
0
+1
Странно про голосование в конгрессе ни слова.
Поддайте аналитику😏
+1
-1
0
Ларин, ты "Хугарденом" опохмелился или как? Что за антироссийская риторика? Или приступ биполярочки?
+1
-1
0
Ни слова про президента РФ и политику. Это точно Назаров?
+2
-2
0
Ответ Maxim Shumov
Как это мы будем смотреть плей-офф НХЛ? Это же англосаксы Назаров забыл про повесточку
Комментарий удален модератором
Ответ ruslan_khaibulov
Комментарий удален модератором
вполне возможно что финал Гагарина и выступление Ови в кубке Стэнли в этом году почти одновременно закончатся
0
0
0
Ответ lundian
вполне возможно что финал Гагарина и выступление Ови в кубке Стэнли в этом году почти одновременно закончатся
Все когда то заканчивается) и власт Путина) только американская мечта и демократия вечна в умах наших юзеров)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий