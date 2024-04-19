Андрей Назаров: «1-й матч финала Кубка Гагарина – скучноватый. Веселье начнется с плей-офф НХЛ. Овечкин – главная суперзвезда, многие наши будут зажигать»

Теги Металлург Мг Локомотив Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о первом матче финала Кубка Гагарина и о плей-офф НХЛ.

Вчера «Металлург» оказался сильнее «Локомотива» со счетом 2:1. Вторая игра серии состоится 20 апреля в Магнитогорске.

Первый раунд плей-офф НХЛ начнется в ночь на 21 апреля.

«Думаю, что со мной согласятся: первый матч финала Кубка Гагарина получился скучноватым. Но это титульная серия, цена каждой ошибки очень высока, поэтому ребятам самим решать, как играть.

Все веселье начнется на этих выходных, когда стартует первый раунд плей-офф НХЛ. Там будут зажигать многие наши хоккеисты во главе с главной суперзвездой лиги Александром Овечкиным», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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5 комментариев
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Предположим, что Овечкин всё-таки не главная суперзвезда лиги.
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+6
Ответ Барин
Предположим, что Овечкин всё-таки не главная суперзвезда лиги.
и даже из россиян))
+3
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+3
Как не патриотично...все подачку от власти не нализал...
+1
0
+1
Ваши в овраге лошадь доедают. А в НХЛ играют игроки мирового уровня, но вы к этому никаким боком не причастны. Например Кучеров, ЦСКА его выкинул на помойку, а в НХЛ вылечили и сделали звездой мирового уровня. Вам остаётся только тявкать и примазываться..
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Шершавым бесплатно отработал..
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