Андрей Назаров: «1-й матч финала Кубка Гагарина – скучноватый. Веселье начнется с плей-офф НХЛ. Овечкин – главная суперзвезда, многие наши будут зажигать»

Андрей Назаров высказался о первом матче финала Кубка Гагарина и о плей-офф НХЛ.

Вчера «Металлург» оказался сильнее «Локомотива» со счетом 2:1. Вторая игра серии состоится 20 апреля в Магнитогорске.

Первый раунд плей-офф НХЛ начнется в ночь на 21 апреля.

«Думаю, что со мной согласятся: первый матч финала Кубка Гагарина получился скучноватым. Но это титульная серия, цена каждой ошибки очень высока, поэтому ребятам самим решать, как играть.

Все веселье начнется на этих выходных, когда стартует первый раунд плей-офф НХЛ. Там будут зажигать многие наши хоккеисты во главе с главной суперзвездой лиги Александром Овечкиным», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.